俄烏戰火延燒　烏克蘭醫療系統恐崩潰　防疫雪上加霜

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陳秀熙表示，目前美國、英國的安全防疫解封指數皆小於1，已達解封標準，台灣亦小於1，但與其他病毒共存國家不同的是，台灣群體免疫來自自然感染的部分少，主要是藉由疫苗保護力（73%）有效控制疫情，因此Omicron感染死亡數僅有1位。另外，安全防疫解封指數，分為五個層面，分別是防疫及醫療能量、免疫保護力（包含疫苗保護力與自然感染）、變種病毒特性、防疫監視通報系統、對於幼童（疫苗施打率低）造成的威脅，如何在五個面向取得平衡，控制安全防疫解封指數小於1是各國的目標。
▲圖一：歐美疫情發生率與死亡率走勢。＠新冠肺炎科學防疫園地
俄國單日確診破10萬 烏克蘭醫療系統面臨崩潰近期所掀起的俄烏戰爭，除了戰爭對民生的影響外，防疫也是俄羅斯與烏克蘭兩國的隱憂，目前兩國的確診人數仍屬高峰，台大公衛學者范僑芯表示，其中俄羅斯單日確診數高達10萬人以上，死亡數維持在800人左右，因為俄羅斯疫苗施打率極低，基礎劑的保護只有49%，第三劑只有9%，使得死亡人數不減反增。
另外，烏克蘭的確診人數雖然稍微下降，但目前仍每天維持3萬確診數，死亡數則為300人，范僑芯表示，烏克蘭的醫療系統因戰爭變得匱乏，目前醫療系統面臨崩潰，且因俄烏戰爭的影響，逃難民眾無法妥善維持防疫措施，如配戴口罩與維持社交距離，後續確診人數是否會再飆升？仍需持續關注。陳秀熙表示，希望戰爭能盡快圓滿解決，減少人民的犧牲與死亡。而烏克蘭與俄羅斯疫情嚴峻，防疫帶來更大的困境，無疑是雪上加霜。
▲圖二：俄烏戰爭的防疫隱憂。＠新冠肺炎科學防疫園地
美國避免死亡飆升 祭出新防疫政策范僑芯表示，美國確診數近期驟降，但死亡數仍維持在高位，因此祭出新防疫政策，將社區傳播等級的評斷標準由原先的確診人數外，進一步考慮了醫療量能的影響，如新增住院數與COVID-19剩餘病床量，並區分低、中與高風險給予精準的防疫指引。
一、低風險地區：免疫力低下者，適時給予快篩與口服抗病毒藥物，社區則確保篩檢量能，以利早期偵測個案。
二、中風險地區：針對確診者的親密接觸者給予相關防疫措施規定，並加強清消高風險傳播區域。
三、最高風險地區：保有口罩令，及密切關注醫療量能變化、加強清消。
發生率、死亡數皆下降 英國全面解除防疫政策英國因近期全面解除防疫政策，因為個案數、重症及死亡數持續下降，與高疫苗接種率（12歲以上人口第三劑施打率：66.3%），加上過去感染人數眾多，使得群體免疫保護力高，進而解封。范僑芯表示，例如蘇格蘭地區，不再強制佩戴口罩、實名制與出示數位證明；而英格蘭亦不再強制戴口罩，甚至解除確診者須隔離的法律限制，並結束接觸者追蹤等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52989
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