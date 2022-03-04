亞東醫院首次與阿斯特捷利康藥廠簽署合作MOU　推進健康肺計劃

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本次合作備忘錄將展現雙方多元合作與強化呼吸道疾病意識，為呼吸道臨床治療、創新研究以及衛教管理注入全新活力，強化現有的項目並突破瓶頸，提升治療品質。
亞東紀念醫院胸腔內科鄭世隆主任說明，此為亞東醫院首次與外商藥廠進行跨領域合作，雙方將持續本著平等互惠、優勢互補的原則，為以後的合作建立起堅實的基礎，盼能優化台灣呼吸道疾病診治環境品質、降低呼吸道疾病死亡率、提升呼吸道疾病病患意識。
MOU合作 主要有三類
一、以病患為中心，整合氣喘照護 (Capacity and Access)
1.建構院所「氣喘治療SABA(短效支氣管擴張劑)警示系統」，透過更有效地給藥提醒機制並降低短效型支氣管擴張劑過度使用導致氣喘惡化比例。
2.跨科系建立合作交流的管道，例如透過建構「急診SABA discharge protocol」以整合呼吸道疾病在不同年齡、急診/門診與病房的管理與照護。
二、運用創新科技，建立科學證據 (Innovation & RWE generation)
1.透過穿戴式肺功能機與智慧平台管理的應用，在後疫情時代持續精進呼吸道病患更客製化的管理與照護模式。
2.建立異業結盟與現今大數據、人工智慧、物聯網相關之數位化合作機會
三、優化衛教知識，提升管理技能 (Understanding and Skill)
持續促進亞東紀念醫院與周邊衛星診所之交流，落實分級醫療上下轉診的精神以提升病患治療成效並減少無謂醫療資源之浪費。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52968
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