70歲翁寧忍痛不換膝　致心肺能力劇降、無法出門

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黃醫師進一步分享，診間就曾遇到一名70歲爺爺，因害怕術後疼痛等因素，不願換膝，最終膝蓋劇烈疼痛、失去活動能力，更連帶使得心肺與代謝功能的負面影響，導致體重快速增加、易喘，最終無法外出。
權威提醒：換膝首重3關鍵，勿因錯誤觀念忍痛、延誤治療全人工膝關節置換手術造福許多膝關節炎患者，技術、儀器、醫材持續優化、修正，現已有技術能使手術更加精確，減少術後不自然、靈活度下降、疼痛。陳健煜醫師進一步補充，想成功換膝、擁有健康的老後行動力，有3大關鍵注意點：
關鍵注意1：分左右膝，貼合度高使得行動自然、復原快陳健煜醫師分享，部分全人工膝關節為左右腳共用，手術中需要截去左右腳骨頭，來克服人工關節先天設計上的不足。若選擇分左右腳的全人工膝關節，患者能保留更多人體骨骼結構，減少醫師手術中需要截掉的原生骨頭，更有助於患者術後復原。
關鍵注意2：尺寸選擇多元，減少誤差、術後疼痛！陳醫師提醒，全人工膝關節與原生骨頭只要誤差大於1厘米，術後就易產生僵直、疼痛、不穩定，甚至磨損。可選擇符合亞洲人體的全膝關節、尺寸多元幫助減少誤差。
關鍵注意3：多種版型選擇更貼合骨骼，減少骨頭位移與二次手術機會陳醫師說明，有些全人工膝關節版型選擇不多、貼合度存在誤差，常衍生各種後遺症，例如：膝蓋前方內外側填補過多假體，導致膝蓋彎曲角度受限，或是因填補面積過大，使得膝關節與原生軟組織摩擦造成疼痛，甚至位移、轉向，關節鬆脫，導致患者在術後10-20年後需再次進行膝關節置換。新一代人工膝關節有較多版型選擇，較貼合骨骼，幫助患者在術後日常運動中減少位移、轉向等問題。
此外，因應關節炎年輕化，人工膝關節的襯墊也有突破，在原先的基礎下加入了天然抗氧化劑-維他命E，大幅增加使用年限，正常使用的情況下，需要再次置換的機率極低。
換膝術後恐卡卡？ 75歲女士患病15年 置換新一代人工膝關節成功 大角度、高強度活動都不怕陳醫師分享，先前曾遇過一名75歲女士，膝關節炎嚴重需要置換，但擔心術後疼痛、復原差，忍了3年遲遲未換膝。但因為嚮往回到過去的生活狀態，最終置換新一代全人工膝關節，術後恢復的狀況良好，三個月內就再次去做最喜歡的國標舞、高爾夫球等，且擁有更好的生活品質。
醫師提醒患者，若退化性關節炎嚴重，且採取保守治療後症狀無改善，就可與醫師討論是否進行置換，選擇最符合需求的全人工膝關節，避免因擔憂換膝術後問題多，反而忍痛，影響身體狀況與退休生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52993
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