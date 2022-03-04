發霉易增罹癌風險，怎麼清潔？譚敦慈教２招除黴，日曬、擦拭都沒用。

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譚敦慈護理師表示，黴菌生長要素如民眾所知，溫度和濕度都是關鍵，在溫度約25˚C、濕度60%就容易孳長，濕度65%會加速生長、85%則是高發，且未必是在夏季，台灣整年普遍濕度都相當高、即便入冬溫度也不低，幾乎可說是一年到尾都是適合黴菌生長的環境。
值得注意的是，黴菌的特性不只是會擴散，也包括了會隨著空氣飄散，因此家中若有一處發霉，恐怕也意味著整個環境都有黴菌的孢子在空氣中流動，這也是為什麼常見一處發霉，過沒多久其他地方也會開始跟著發霉。
物品發霉時，不少民眾會用紙巾擦拭，或是用雞毛撢子等試圖清除，這類的作法雖然確實可讓外表乾淨，但實際上向內擴散的黴菌卻尚未根除，物品看到發霉已是較為嚴重，裡頭往往已受到黴菌入侵，肉眼並不可見。也就是說這些動作往往只是清除了表面上的黴菌而已，而撢的動作甚至還容易讓黴菌四處飄散。
發霉、黴菌４大健康問題，護理師：恐增罹癌風險！
譚敦慈護理師表示，物品發霉不單只是影響外觀，空氣中長期飄散著黴菌，最直接的影響自然就是呼吸道系統，除了常見引起過敏等上呼吸道疾病，也會影響到下呼吸道的肺部，形成慢性肺部疾病。而黴菌當中有黃麴毒素、赭（ㄓㄜˇ）麴毒素等毒素，黃麴毒素容易傷肝，赭麴毒素容易傷腎，若誤食發霉食物，也都會提升相關癌症的風險。除此之外，身體若常接觸發霉物品，例如帽子、衣物等，皮膚除了出現疹子、痘痘等，也容易受到黴菌感染，雖說一般衣物民眾會常洗，但帽子、冬季外套單品就較少人會常洗，大多一個月或甚至一季之後才洗，需特別留意。
防發霉傷健康、增罹癌風險，護理師教２招有效除黴！
防範物品發霉、黴菌傷害健康，譚敦慈護理師建議，最基本的作法就是阻絕黴菌生長，若溫度不易控制，至少濕度得控制好。例如連續下雨的日子就建議開著除濕機，家中最常見濕度過高的浴室，可以把地板的水刮乾淨後，蓋上馬桶蓋候用除溼機除溼，馬桶的水槽有水，若開著馬桶蓋除溼恐怕效果不彰。毛巾也建議掛在通風處，避免成為黴菌滋長的溫床。也特別提醒，許多民眾會以冷氣機作除溼，但不論是除溼機或冷氣機也要注意是否有發霉，若這兩者發霉，黴菌一樣會隨此在空間飄散。
若是發現物品發霉，自然得盡早清除，譚敦慈護理師建議情況允許就以漂白水、除黴劑清潔，兩者是最能去除黴菌的物品。但像是皮件等無法以此方式清潔的物品，就建議請相關專業清潔專家處理，或考慮直接丟棄，不可認為外表的黴菌擦拭掉了就代表清潔完成，如前述提到，黴菌已生長到肉眼看不見之處，光清潔外表，過沒多久就會長出來。另外，也有不少人認為黴菌怕熱、怕日曬，便在擦拭外表後拿去戶外日曬，這其實沒有什麼幫助，若清潔妥當日曬確實可避免潮濕、防止黴菌滋長，但若只清潔外表，黴菌還是在物品當中，拿回室內過沒多久還是會再長回來。
若是食物發霉，不少民眾看到食物發霉會剝掉發霉處，但發霉的程度也並未可知，恐怕整個食物早已受到汙染，甚至擴散到旁邊的食物，這些都是肉眼看不見的，因此建議最好的方式就是丟棄，以撇除食安疑慮。
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