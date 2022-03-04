不孕症男性的三大性福危機之一　勃起功能障礙

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男性不孕的五大主因：(1)精蟲稀少症、(2)精索靜脈曲張症、(3)先天性隱睪症、(4)輸精管缺損或阻塞症、(5)披衣菌感染。
以上的因素造成男性精蟲品質不佳，或是無法以正常的途徑輸送精蟲使與卵子結合。除了精蟲本身的問題，若男性傳送精蟲入女性體內的連接器（陰莖生殖器）「功能不佳」，也是夫妻在不孕症處置時所面臨的一個更巨大的問題。
男性的連接器無法執行正常功能時，將造成不孕症男性性福危機的三大致命傷：
1. 勃起功能障礙（心因性、器質性和混合性皆有）。
2. 射精障礙（早洩、遲洩、乾射、無射）。
3. 情慾低落（精神壓力、焦慮，或是男性荷爾蒙不足）。
勃起功能障礙 代表身體健康出現問題通常認為不孕症男性的勃起功能障礙，主要由於壓力、焦慮而引起的心因性勃起功能障礙，但近年來也證實器質性的勃起功能障礙和男性荷爾蒙不足引起的性慾低落也是造成不孕的重大原因。
不孕症男性的勃起功能障礙比例，根據文獻報導為9%- 62%。雖然大部分屬於比較輕中度的狀態，但屬於嚴重性程度的也有1%- 3%。近年來的研究已瞭解男性勃起功能的情況，與全身性血管健康狀態是有相關的，也就是說當男性勃起功能出現障礙，是代表身體健康已經出現問題的一個指標。
許多的臨床研究也發現精蟲的數目和勃起功能有正相關性，也就是說精蟲數目越差者，在男性性功能的指標（IIEF）評估上也表現的比較差。
當夫妻面臨不孕症時，除了不孕症檢查和處置之外，先生特別要針對男性的性健康體檢，特別是勃起功能的評估和規劃處置改善勃起功能。
治療方式多元 治療計畫量身規劃其中在勃起功能障礙治療方面，提醒男性朋友千萬不要害羞而錯過黃金治療期。透過專業的泌尿科醫師評估診斷出真正的原因，可以藉由多種的治療方式來進行如口服壯陽藥、低能量陰莖震波、陰莖注射、分子矯正營養調整等，尤其是評估後量身規劃的治療計畫，從自身根本的需要來解決問題。
目前已核准上市的口服壯陽藥（PDE5i）已被證實可以安全地使用於不孕症的男性，同時也在臨床上發現有改善精蟲品質的趨向，尤其是在精蟲的活動力上也有顯著提升。
男性朋友切記口服壯陽藥千萬不要任意自行購買服用，需要經由泌尿科醫師評估使用劑量才能達到最佳效益。
幸福醫師莊豐賓醫師的叮嚀：1. 不孕症男性在勃起功能障礙發生上是屬於高危險群，雖然通常認為壓力、焦慮是主要因素，但是器質性、生理因素也是主因之一。所以除了精蟲品質檢驗外，也要確實評估勃起功能的狀態。
2. 精蟲品質越不佳者，也較容易有嚴重性的勃起功能障礙。
3.男性性健康體檢，特別是勃起功能的評估，量身規劃性健康療程。
4.目前用來治療勃起功能障礙的口服壯陽藥，除了改善勃起功能，對於精蟲品質尤其活動力部分似乎也有所助益。
（文／幸福醫師莊豐賓）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52984
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