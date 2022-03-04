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助社區診所友善就醫　障盟提「3點」導正醫療機構設置標準

助社區診所友善就醫　障盟提「3點」導正醫療機構設置標準
助社區診所友善就醫　障盟提「3點」導正醫療機構設置標準

健康醫療網

2022-03-04 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】衛福部於去年底預告「醫療機構設置標準」修正草案，引起部份醫師疑慮，衍生錯誤訊息在社群媒體上傳播，而出現要暫緩草案、重新討論的意見。身心障礙聯盟（以下稱障盟）已拜會完立院四大黨團，導正關於草案的錯誤訊息，期盼社會各界能一同加入友善就醫的行列。

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三大訴求　傳達正確訊息1、修正草案僅要求新設診所，並不溯及既往：草案僅針對新設診所，衛福部也明示既有診所變更負責人亦不在規範範圍內；全國現已開業看診之2萬多家診所可繼續營業，不受本次規範影響。

2、設置要求已依比例原則做彈性調整：在過去一年的不斷協商下，衛福部已對不同規模的新建診所作不同規範：未達300平方公尺（90.75坪以下）僅需設置坐式馬桶及雙側扶手；300平方公尺以上、未達1000平方公尺（90.75坪以上、未達302.5坪），符合「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」廁所盥洗室規定之無障礙廁所；1000平方公尺以上（302.5坪以上）應設置符合「建築物無障礙設施設計規範」之無障礙廁所一間以上。

3、小規模診所之友善廁所改造：本次最大爭點在於新設置的小規模社區診所：應設坐式馬桶，廁所不需要動到任何設施設備或敲牆挖地，只需要裝雙側扶手於馬桶兩邊，亦不要求做到「無障礙廁所」之高規格。扶手成本不高（每支費用2000～2500元），但對下肢無力、行動不便的高齡者和陪病家人，在社區就近看醫生、等待看診的過程中，如果緊急需要協助如廁，對增加支撐點與安全性有極大助益。

障盟願提供技術指導　提升高齡醫普及性與可近性此次推動草案順利施行，相信醫師們行醫助人、不分對象的本心，除與醫師公會代表持續溝通外，亦特別宣告，在「醫療機構設置標準」修訂公告實施後，凡想依法設立、但不知怎麼做改造的診所，只要在規劃時有諮詢輔導的需求，障盟願就過去數十年無障礙改造的經驗，提供技術指導協助，並呼籲更多有志投入基層醫療的新診所、醫師主動提出需求協助，也鼓勵舊制診所跟隨，以此逐漸提升就醫普及性與可近性，為疫情下的高齡社會，做好雙贏準備。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52944

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