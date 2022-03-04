癌症治療副作用難忍　「中醫輔療」增添抗癌能量

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目前研究指出，配合中醫醫療對於癌症相關症狀來說是可以緩解的，透過中醫的體質調理，提升患者的生活品質，使病友能進一步協助病友順利完成西醫療程。
中醫輔助治療 2時機點可運用戴承杰主任表示，根據西醫目前癌症程度及治療方式，包含期數、正在接受的治療、其他造成的疲倦、腹脹等原因，並搭配中醫的望聞問切，配合中醫輔助治療，以減緩癌症及癌症治療的伴隨症狀，使癌症治療更加完整；建議可在以下時期考慮使用治療：1.癌症手術切除體裡衰退；2.放、化療、標靶治療等副作用，但仍必須經由中醫師來評估是否搭配中醫治療。
西醫為主、中醫為輔 皆需事先評估討論但須注意，須經由正規西醫治療評估之後，安排是否手術切除或放療化療或標靶治療，若合併體力差、疲倦、焦慮、腹脹等症狀，佐以中醫輔助。然而，戴承杰主任強調，因癌症本身及正在接受的治療方式可能差異頗大，需和中醫師溝通目前治療的情況，判別確認症狀與疾病惡化或復發相關性；若在西醫整體治療完畢後，則繼續西醫追蹤，並以中醫治療為主，調理氣血，以降低復發及減緩癌症治療相關症狀為目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52980
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