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癌症治療副作用難忍　「中醫輔療」增添抗癌能量

癌症治療副作用難忍　「中醫輔療」增添抗癌能量
癌症治療副作用難忍　「中醫輔療」增添抗癌能量

健康醫療網

2022-03-04 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】癌症蟬聯台灣十大死因榜首，除了西醫治療外，不少民眾也會尋求中醫治療，部分早期癌症病患迷信所謂的中醫秘方及偏方治療，誇大西醫的治療副作用，拒絕手術、放療及化療，而最終賠上了自身生命。

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癌症治療副作用多　中醫調理提升預後成效台北醫學大學附設醫院戴承杰主任指出，癌症經由診斷後，由專科醫師評估，接受手術、化療、放療及標靶等治療，癌症或癌症治療所引起的副作用包含腸胃不適、掉髮及療程中常出現的口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、體重減輕等不是，都會使患者的生活品質下降、生心理問題增加，甚至無法使用西醫治療完整，而使預後惡化。

目前研究指出，配合中醫醫療對於癌症相關症狀來說是可以緩解的，透過中醫的體質調理，提升患者的生活品質，使病友能進一步協助病友順利完成西醫療程。

中醫輔助治療　2時機點可運用戴承杰主任表示，根據西醫目前癌症程度及治療方式，包含期數、正在接受的治療、其他造成的疲倦、腹脹等原因，並搭配中醫的望聞問切，配合中醫輔助治療，以減緩癌症及癌症治療的伴隨症狀，使癌症治療更加完整；建議可在以下時期考慮使用治療：1.癌症手術切除體裡衰退；2.放、化療、標靶治療等副作用，但仍必須經由中醫師來評估是否搭配中醫治療。

西醫為主、中醫為輔　皆需事先評估討論但須注意，須經由正規西醫治療評估之後，安排是否手術切除或放療化療或標靶治療，若合併體力差、疲倦、焦慮、腹脹等症狀，佐以中醫輔助。然而，戴承杰主任強調，因癌症本身及正在接受的治療方式可能差異頗大，需和中醫師溝通目前治療的情況，判別確認症狀與疾病惡化或復發相關性；若在西醫整體治療完畢後，則繼續西醫追蹤，並以中醫治療為主，調理氣血，以降低復發及減緩癌症治療相關症狀為目標。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52980

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