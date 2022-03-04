長照悲歌屢傳　醫提「失智照顧三支箭」防憾事

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失智症心理與行為症狀 最令家屬困擾不少家屬對延緩認知退化的藥物期待很大，沈政男醫師表示，其實藥物只能暫時、略為改善認知功能，終究老人家還是繼續退化，需要他人照顧。在照顧過程裡，最讓家屬困擾的是失智症心理與行為症狀（BPSD），比如被偷妄想、躁動、失眠、抗拒照顧等症狀，這時應在白天提供老人家夠多夠好的活動，讓他們不會打瞌睡，並舒展身心，讓情緒穩定。
滿足底層需求 協調照顧人力此外，家屬也須學習照顧技巧，當老人家要求回家、找親人的時候，可利用短期記憶不佳的特點，給予延緩，並滿足底層需求，比如有可能是肚子餓而吵著要回家，最後如果仍是無法安靜下來，就滿足表面需求，帶他們出去繞一圈回到原點，順便做運動且家屬之間應該協調充分照顧人力，而非把照顧責任丟給一、兩人。
長照2.0 助家屬短暫獲得喘息空間長照的部分，沈政男醫師分享，「長照2.0」可提供居家與日間照顧，也有短期機構喘息照顧。至於若要申請外籍看護，一般須達中度失智程度；而全日機構，最理想是失智團體家屋，或失智照顧專區，但台灣目前仍在發展，床位有限。
照顧失智老人家雖然不輕鬆，但若能掌握失智照顧三支箭，當可減輕照顧負擔，並提升老人家的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52982
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