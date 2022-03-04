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長照悲歌屢傳　醫提「失智照顧三支箭」防憾事

長照悲歌屢傳　醫提「失智照顧三支箭」防憾事
長照悲歌屢傳　醫提「失智照顧三支箭」防憾事

健康醫療網

2022-03-04 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】不時會在新聞媒體上看到失智患者的照顧者因為身心不堪負荷而弒親，一般民眾認為失智就是變得容易忘記事情，但其實失智症並非單單僅是健忘，睡眠時間混亂、行為失序、妄想甚至攻擊行為往往是讓照顧者撐不下去的原因。

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2類型失智　服用延緩退化藥物略見效果　老人家被診斷失智症以後，家屬的反應通常是：「可否吃藥，延緩退化？」衛生福利部南投醫院身心科沈政男醫師指出，答案是「要看是哪一型的失智症」。失智症依據病因主要可分成阿茲海默型、血管型、路易體/巴金森型與額顳葉型，若是阿茲海默型或巴金森型，服用延緩退化的藥物略有效果，其他型失智症的療效較差。

失智症心理與行為症狀　最令家屬困擾不少家屬對延緩認知退化的藥物期待很大，沈政男醫師表示，其實藥物只能暫時、略為改善認知功能，終究老人家還是繼續退化，需要他人照顧。在照顧過程裡，最讓家屬困擾的是失智症心理與行為症狀（BPSD），比如被偷妄想、躁動、失眠、抗拒照顧等症狀，這時應在白天提供老人家夠多夠好的活動，讓他們不會打瞌睡，並舒展身心，讓情緒穩定。

滿足底層需求　協調照顧人力此外，家屬也須學習照顧技巧，當老人家要求回家、找親人的時候，可利用短期記憶不佳的特點，給予延緩，並滿足底層需求，比如有可能是肚子餓而吵著要回家，最後如果仍是無法安靜下來，就滿足表面需求，帶他們出去繞一圈回到原點，順便做運動且家屬之間應該協調充分照顧人力，而非把照顧責任丟給一、兩人。

長照2.0　助家屬短暫獲得喘息空間長照的部分，沈政男醫師分享，「長照2.0」可提供居家與日間照顧，也有短期機構喘息照顧。至於若要申請外籍看護，一般須達中度失智程度；而全日機構，最理想是失智團體家屋，或失智照顧專區，但台灣目前仍在發展，床位有限。

照顧失智老人家雖然不輕鬆，但若能掌握失智照顧三支箭，當可減輕照顧負擔，並提升老人家的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52982

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