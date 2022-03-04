四成五就醫才知染C肝！　「微消除」近完治Ｃ肝

我是廣告 請繼續往下閱讀
高醫大附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，政府於2016年成立國家消除C肝辦公室，希望比世界衛生組織(WHO)提早5年、於2025年達到消除C肝目標。梓官區曾是C型肝炎高盛行區，團隊以「微消除」(micro-elimination)策略，針對高風險族群或高盛行地區的小單位，再根據不同的病人族群進行不同的篩檢與診治，經過3年的努力，幫助許多病友和家庭揮別C肝的夢魘。
健保給付Ｃ肝用藥 所有科別醫師均可開立
在消除C肝過程中，中央健保署2017年將C肝全口服新藥納入給付，至2021年12月31日共治療了13.1萬人，其中高屏澎地區有近2.3萬人。健保署高屏業務組表示，去年10月健保署進一步放寬接受成人預防保健的民眾，若C肝抗體篩檢陽性，可直接在醫療院所進行C肝病毒檢驗，減少回診次數，並於同月22日起開放所有科別醫師均可開立C肝全口服新藥，讓民眾免轉診，就可接受C肝治療。
外展篩檢救一命 遵循醫囑消Ｃ肝
駐診團隊醫師黃駿逸提醒，有105名病人在第一階段篩檢時就有肝硬化的病變，而這些患者有四成五竟不知已感染C肝，更有5名C肝患者是透過社區篩檢才被診斷出肝癌。70歲的戴先生，一年半前在社區宮廟走動，無意間看到高醫在現場進行C肝篩檢，隨興伸出手臂，竟意外檢出慢性C肝帶原，接受生化及超音波等相關檢查，結果發現肝臟疑有一枚3公分的腫瘤。
戴先生說，當下直覺醫師在開玩笑，懷著忐忑不安的心，接受肝臟電腦斷層及肝腫瘤切片檢查，確診為第一期原發性肝細胞癌，經肝癌切除及C肝口服抗病毒治療，終成功將病毒清除。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52992
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw