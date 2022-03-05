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「世界聽力日」為10億年輕人發聲！　你正暴露在風險中嗎？

「世界聽力日」為10億年輕人發聲！　你正暴露在風險中嗎？
「世界聽力日」為10億年輕人發聲！　你正暴露在風險中嗎？

健康醫療網

2022-03-05 08:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】身為國小老師的黃女士，需要授業解惑的她，但因雙耳皆為重中度聽力受損，並隨著持續的聽力惡化，即使戴助聽器，黃老師上課與學生或與家長互動時，倍感困難與無助，異樣眼光與同情深深刺痛她的心，加上新冠疫情延燒，人人戴口罩讓溝通更為困難。

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經電子耳手術  找回自信生活所幸黃女士在接受電子耳手術，術後持續接受聽能復健，現在已經可以輕鬆地上課和孩子互動，也可以自己開車外出和就診，老師表示她不僅重新獲得聽力，更重拾人生自信心！

10億年輕人　正暴露在永久聽損風險台中榮總耳鼻喉頭頸部顏廷廷醫師表示，超過10億年輕人正暴露在永久聽損風險之下，要如何避免憾事發生，世界衛生組織呼籲全球各國政府應擴大聽力預防保健服務措施。

臺中榮總李政鴻副院長分享，根據WHO估計到2050年，將有近25億人有一定程度的聽力損失，至少7億人需要聽力復健，為落實以病人為中心的全人照護，2022年起也將優質醫療延伸至社會大眾，更希望透過公益活動來照顧更多需要幫助的病人。

世界聽力日  盼聽損需求被看見世界衛生組織WHO日前宣布2022年33世界聽力日主題為「To hear for life, listen with care」，以戴著耳機的雞蛋訴求聽力的脆弱，並宣導聆聽和聽力保健對於終身維持良好聽覺的重要性。臺中榮總也舉辦「為愛聆聽-世界聽力日公益活動」，展示在聽損的診治上的各種解決方案，從聽力篩檢、輔具、手術等，邀請有聽力損傷的病人、家屬，以及有聽損症狀的高齡病人共同來參與。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52998

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