「世界聽力日」為10億年輕人發聲！　你正暴露在風險中嗎？

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10億年輕人 正暴露在永久聽損風險台中榮總耳鼻喉頭頸部顏廷廷醫師表示，超過10億年輕人正暴露在永久聽損風險之下，要如何避免憾事發生，世界衛生組織呼籲全球各國政府應擴大聽力預防保健服務措施。
臺中榮總李政鴻副院長分享，根據WHO估計到2050年，將有近25億人有一定程度的聽力損失，至少7億人需要聽力復健，為落實以病人為中心的全人照護，2022年起也將優質醫療延伸至社會大眾，更希望透過公益活動來照顧更多需要幫助的病人。
世界聽力日 盼聽損需求被看見世界衛生組織WHO日前宣布2022年33世界聽力日主題為「To hear for life, listen with care」，以戴著耳機的雞蛋訴求聽力的脆弱，並宣導聆聽和聽力保健對於終身維持良好聽覺的重要性。臺中榮總也舉辦「為愛聆聽-世界聽力日公益活動」，展示在聽損的診治上的各種解決方案，從聽力篩檢、輔具、手術等，邀請有聽力損傷的病人、家屬，以及有聽損症狀的高齡病人共同來參與。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52998
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