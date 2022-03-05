40位明星背書《基因決定我愛你》 張鈞甯：愛不應有界線
林暉閔、黃新皓BL劇《基因決定我愛你》開播前就備受矚目，製作人辛誌諭（阿BEN）力邀將近40位海內外藝人錄製推薦影片，女神張鈞甯、徐若瑄看完片花接連分享心得，張鈞甯說：「他是一個跨越性別的愛，我覺得愛本來就是不應該有任何界線的，所以相信大家去看這個故事的時候，應該可以得到很多不同的感受。」徐若瑄說：「愛的形狀真的很多種，愛的初衷其實是非常簡單的，這部戲青春無敵然後非常非常熱血，然後非常感人可愛。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-05 10:30:00
瞿友寧導演得知演員在拍攝過程中吃盡了所有的苦頭，大讚他們的付出有所回報，「在這裡頭我看到每一個年輕人的表演，其實幾乎是用自己的生命在掏盡，在他們之間彼此的交流中的細節、眼神，都會看到一個很濃很濃的一個情感的投射，我相信這個戲大家看完之後會深深被他們的感情打動，然後也會在你的生命當中去找到一個可以歸類對比的一個情感經驗。」
何潤東跟這部影集有很早的淵源，是它最早的DNA，2007年他演了電影版，「我當時就很喜歡這個題材這個故事，因為是講人與人之間的情感人與人之間的關係，當時跟當下2022年其實又不一樣了。現在的社會觀人與人之間的關係跟以前又不一樣了，這一次探討得更多元化一點，像愛情裡面一些關懷、包容、等待、勇氣都不是只侷限在於異性也會有包含同性，這也是現在大家比較會去遇見比較所謂緣分的東西，我看了片花覺得很感動，希望觀眾也會有共鳴。」
《基因決定我愛你》在經歷6個月的等待終於確定播出平台，3月14日起將在KKTV、愛奇藝、GagaOOLala等串流平台播出，每周一中午12點同步更新。日本RakutenTV、美、加、新、馬、港、印尼、泰、菲、印度、澳洲、英、法、德等地區也將會陸續上架。推薦名人包括瞿友寧、周美玲，藝人徐若瑄、何潤東、張鈞甯、蔡黃汝、紀言愷、謝承均、連晨翔、沈建宏、陳奕、王凱、邱志宇、姚蜜、熊熊、BL劇始祖徐志賢、台灣BL演員群卞慶華、宋偉恩、張睿家、石知田、岳軒、林輝瑝、張又瑋、蘇韋華、《全明星運動會》紅隊隊員代表徐謀俊、王庭勻、焦曼婷，藍隊代表潘君侖、韓國演員李時剛、索尼音樂歌手黃氏兄弟、柏霖、徐暐翔、尚融、著名監製戴天易、網路名醫黃獻銘、網路名人森田、許采晴、簡楨庭。