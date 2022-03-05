想做醫美　如何避免落入偽造醫療器材陷阱？

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此外，藥事法針對偽藥、禁藥以及不良醫療器材的製造、輸入者分別有行政法上的罰鍰以及刑法上的處罰，針對使用相關不良儀器及偽造、變造針劑的院所，在未造成消費者傷害或死亡的情形下，依情況分別可以論以藥事法第82條至第87條的刑事責任，最重可能有十年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金；以及同法第90條的行政責任，最重可處以五千萬元以下罰鍰。
院所如果使用非合法的儀器、針劑，導致消費者出了問題，需負哪些法律責任？除了前一題所提到可能構成的相關責任外，如果造成了消費者死傷，可能構成的責任就會有刑法的傷害罪，以及殺人罪（重點是，院所明知使用的儀器針劑非合法或原版，就應該有預見可能造成消費者的受傷甚至死亡，這部份就不會只是單純的過失而有可能構成「故意」）。一旦論以刑法第271條的故意殺人罪，最重是可論以死刑的。當然，民事上也會構成侵權行為而應該負擔損害賠償責任。
此外，藥事法第82條至第83條也針對造成消費者死傷論以刑事責任，雖然沒有故意殺人罪來得重，但若因而致人於死者，最重也是可以論以無期徒刑，並得併科二億元以下罰金。
若民眾發現院所施打的儀器、針劑為偽造，可以如何捍衛自己的權益？如果民眾發現院所施打的儀器、針劑是偽造的，當下當然要停止繼續使用相關的儀器及針劑，以免對自己的身體造成危害；此外可以向主管機關檢舉（通常是地方政府的衛生局），或者是向警察機關報案、或向地檢署提告，並由檢察官聲請搜索票，指揮警察機關執行搜索。而檢舉行為依藥事法第81條規定是應予獎勵的。
為了避免權益受損、陷入醫美風險，民眾可以如何防範？當然啦，如果民眾真的要施作相關醫美療程，使用儀器或施打針劑，除了必須要由醫師親自執行外，更要認明儀器或針劑是否確實印有相關字號。醫療器材方面如果是合法的，一定會有「醫療器材許可證字號」；針劑則應該要有「藥品許可證字號」。以新聞內容為例，像是警方所提到的衛部（署）醫器輸、衛部 （署）醫器製、衛部（署）藥輸、衛部（署）藥製等字樣，才會是經過衛生福利部核准的藥物或醫療器材。當然啦，現在網際網路的資訊如此發達，事先做好功課，查詢相關療程所使用的儀器或施打的針劑，以及選擇一間評價優良的醫療院所，也是民眾可以事先查找做好功課的。
民眾可以如何查詢合法醫材的相關資訊？衛生福利部食品藥物管理署的官方網站（https://www.fda. gov.tw/TC/site.aspx?sid=39&r=1342839972）上，除了有相關法令的宣導外，更重要的，針對食品、藥品、醫療器材甚至化妝品等，都會有相關字號的查詢功能。針對醫療器材方面除了提供相關合格字號搜尋外，也提供了業者相關查驗登記或是輸入製造的申請方式，除了促使業者依法申請外，同時也是對民眾在使用相關儀器針劑時盡量提供保障，盡量避免發生第一題或第二題違法的狀況。
（文章授權提供／醫美時尚）
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52949
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