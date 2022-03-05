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女性朋友常上這種班，婦產科名醫：恐怕會提早進入更年期

女性朋友常上這種班，婦產科名醫：恐怕會提早進入更年期
女性朋友常上這種班，婦產科名醫：恐怕會提早進入更年期

健康醫療網

2022-03-05 12:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】經常值大夜班的女性要注意！根據加拿大的研究發現，女性如果每個月輪值大夜班超過3次，更年期提早到45歲以前的發生率提高到25％，如果值大夜班時間超高20年，提早進入更年期的機率更上升到73％。

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每個月大夜班3次，更年期提高25％

女性停經的平均年齡，約是48歲到52歲之間，根據刊登在《人類生殖期刊》，由加拿大戴爾豪斯大學追蹤8萬名常需要輪值大夜班的護士長達22年，經過統計顯示，每個月輪值大夜班超過3次，在45歲前進入更年期的機率提高25％，值班生涯超過20年的人更升高到73％。

如果需要長期輪班的人，會更早進入更年期，而進入更年期後，不只失去生育能力，生理時鐘受到改變，更容易造成心血管疾病、骨質疏鬆，甚至記憶障礙等問題。

更年期不止女性，男性也是一樣   多運動是王道

新光醫院婦產科主任林禹宏表示，其實不只是女性，男性經常輪值大夜班，一樣也會有類似的狀況，但是，現代人的工作模式就是如此，醫院的夜晚不能沒有醫師和護理人員值班，而多數人因為職業生涯的選擇，也只能堅持在工作崗位，不過，更年期的影響還是比較小，為了擔心育齡護理人員有早流產的問題，目前大部分的醫院已經盡量不讓孕婦輪值夜班。

林禹宏認為，這些都是機率問題，不一定都會發生，如果要預防停經後心血管疾病和骨質疏鬆，建議要多運動，並保持營養足夠、攝食不過量，維持良好體質，而更年期的時間目前醫學上還沒有延後的辦法。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52926

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