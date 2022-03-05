口足畫家以畫卡募愛　捐贈防疫與傷友

我是廣告 請繼續往下閱讀
回首19歲那年，江永旭不慎從高處跌落，頸椎損傷、胸部以下癱瘓，他表示臥床的日子天天望著天花板只能「吃飽等死」，曾經想不開卻連「想死都死不了」。臥床一眨眼十五年，曾以為就癱在床上度餘生，遇見社區慈濟人到宅關懷，發現他雙腳嚴重潰爛，就醫困難重重，轉而通報臺中慈濟醫院協助，在慈善與醫療雙管其下的幫助中開啟重生希望。
2015年，臺中慈濟醫院院長簡守信親自探視幫他換藥，並促成後續完成居家無障礙環境、申請電動輪椅、居家服務員協助等重要關鍵，讓他突破心牆成功走出家門、自己前往醫院復健，讓江永旭探索全新的生活經驗。
曾經受人扶持 成就今日大愛
江永旭在2019年經過阮麗英老師指導下，初次接觸油畫。陌生的色彩、構圖，學習口咬著長長畫筆，在畫布上堆疊油彩，不但嘴又痠又痛，還直流口水，但他堅持不放棄，全神貫注咬著畫筆，一撇一撇慢慢克服困難，以最短將近兩個月，甚至更久時間完成一幅作品，但江永旭樂在其中，一點一滴為新生命塗上豐富色彩，揮別過往陰霾。
口足畫家有收入 捐贈所得展大愛
已培訓成為慈濟志工的江永旭充滿感恩，拿到「藝點亮身障油畫班」畫卡時，特地商請臺中慈濟醫院社會服務室社工師幫忙義賣，將來所得分為兩份，捐做慈濟疫苗基金以及供畫室添購顏料，表達感謝與回饋，也希望鼓勵其他走不出來的傷友不要向命運低頭。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52967
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw