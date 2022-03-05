COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

世界疫情緊繃！如何從吃獲取能量？　《瑜珈飲食指南》帶你解密

世界疫情緊繃！如何從吃獲取能量？　《瑜珈飲食指南》帶你解密
世界疫情緊繃！如何從吃獲取能量？　《瑜珈飲食指南》帶你解密

健康醫療網

2022-03-05 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】這兩年受到疫情影響，讓越來越多人開始重視健康，不過在尋求健康的同時，究竟該如何找到適合自己的飲食方式呢？作者傑瑞米．洛克．史密斯Jeremy Rock Smith 與大衛· 約阿希姆David Joachim就透過《瑜珈飲食指南》教導大家如何從飲食中獲取適合能量，也藉由瑜伽幫助大家發掘自己最大的潛力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
調整飲食及生活方式　發掘自身潛力首先，得先了解自己能量體質屬於哪一種，而阿育吠陀能量體質就是最好的參考方式；《瑜珈飲食指南》一書中解釋，這方式是被世界上譽為最古老的養身系統，是由5種大自然元素組合而成的「Vata」風型人、「Pitta」火型人、「Kapha」水型人等3種體質Doshas ，其中倡導阿育吠陀自然療法中「調整飲食運動」及「生活方式」是為瑜珈人的使命，透過瑜伽啟發性的智慧，以發掘自身潛力。

透過體質試題找到能量體質　選擇適合自己食物《瑜珈飲食指南》一書中就將阿育吠陀能量系統彙整成體質試題，一共有14道試題，宛如醫生問診般，最後加總的數最多的屬性就是自己的主要能量體質，分數較低則為次要的能量體質，找到自己組成體質後，根據自己的體質來尋找適合自己的食物，像是屬風型或水型能量體質者，豆腐最好吃溫熱，且適合吃薑黃、咖哩糊等暖身香料，若為水型者，則應用水、高湯或鮮奶代替高脂鮮奶油較佳。

飲食與生活是恢復健康關鍵　《瑜珈飲食指南》助找回生活平衡這個養生保健系統已傳承將近五千年，核心原則就是健康不只是無病無痛，而是健康的人要能散發出活力與生命力，恢復健康的關鍵就是在飲食與生活方式兩方面，也因此《瑜珈飲食指南》一書中也分享許多簡單又容易的能量餐食譜，讓每個人走在屬於自身健康的獨特道路上，找回恢復平衡與適量之道。

▲本文選自＜瑜珈飲食指南＞常常生活文創出版



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52941

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀