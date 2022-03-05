世界疫情緊繃！如何從吃獲取能量？　《瑜珈飲食指南》帶你解密

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透過體質試題找到能量體質 選擇適合自己食物《瑜珈飲食指南》一書中就將阿育吠陀能量系統彙整成體質試題，一共有14道試題，宛如醫生問診般，最後加總的數最多的屬性就是自己的主要能量體質，分數較低則為次要的能量體質，找到自己組成體質後，根據自己的體質來尋找適合自己的食物，像是屬風型或水型能量體質者，豆腐最好吃溫熱，且適合吃薑黃、咖哩糊等暖身香料，若為水型者，則應用水、高湯或鮮奶代替高脂鮮奶油較佳。
飲食與生活是恢復健康關鍵 《瑜珈飲食指南》助找回生活平衡這個養生保健系統已傳承將近五千年，核心原則就是健康不只是無病無痛，而是健康的人要能散發出活力與生命力，恢復健康的關鍵就是在飲食與生活方式兩方面，也因此《瑜珈飲食指南》一書中也分享許多簡單又容易的能量餐食譜，讓每個人走在屬於自身健康的獨特道路上，找回恢復平衡與適量之道。
▲本文選自＜瑜珈飲食指南＞常常生活文創出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52941
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