想要深邃五官　墊眉骨手術讓你的眼神不再「平」凡

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眉弓凹陷、雙眼無神 可利用墊眉骨手術來改善針對這樣的問題，我們可以利用「墊眉骨」手術來改善，墊片材料常選用 GORE-TEX，由於裁切、塑形容易，也比微整注射具備更佳的支撐力。包含眉骨發育不飽滿而導致眉弓凹陷，或因眉骨低平而讓眼睛顯得突出，使得雙眼無神的族群，都很適合接受這項手術。方法是先利用3D電腦斷層來觀察骨架，提供術後模擬成果，並評估是否需要搭配其他術式，再進行手術為宜。
墊眉骨手術的切口位置有兩種，一是在眉毛下緣，另一種則是藏在髮際線裡：
- 眉毛下緣：沿著眉上或眉下切口，因距離眉毛較近，手術相對簡單，但疤痕相對不容易隱藏。
- 髮際線裡：因為傷口可利用頭髮來遮蓋，看起來較美觀，但因為位置距離眉毛較遠，失誤的機率相對較高。
所以，眉骨不宜墊得過高，術前溝通時必須根據面部特點來思考，連同額頭、鼻額角（鼻子與額頭銜接處）的高度一併評估，如有需要，甚至還可針對唇部、下巴、臉頰進行局部微調，如此客製化的療程，才能兼顧「塑型」與「美 感」。陳歷舜醫師舉例，如果本身額頭飽滿、山根高挺，自然不需要另外填充，僅需單獨墊眉骨來勾勒眉弓線條即可；若除了眉骨之外還要加墊山根，建議同樣使用GORE-TEX墊片。只要經過專業評估，以上這些術式可以同時進行。
術後細心調養 三週即可恢復正常生活若只做墊眉骨手術，時間約需2∼3小時，加上墊山根則會來到5∼6小時。術後約一週可拆線，傷口的腫脹、瘀青會在2∼3週內消退八成左右，後續即可逐漸恢復正常生活。在休養期間，必須戴上頭套適度加壓，飲食方面則要維持均衡、清淡，減少過油、過鹹、過辣食物的攝取，以免水分滯留導致腫脹難以消退。
陳歷舜醫師最後也提醒讀者，整形手術並不是為了要和別人一樣，更重要的是適合自己，所以墊眉骨絕不是一味地追求高度。在術前溝通時，包含眉骨的高度、角度等，都要清楚表達自己的需求，並由專業醫師提出建議，術後才能創 造最符合需求的高顏值，讓你的眼神不再「平」凡！
（文章授權提供／醫美時尚）
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52951
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