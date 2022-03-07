Omicron亞變種BA.2威脅大？再感染、重症率　最新研究出爐

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根據《CNN》報導，南非的BA.2增長迅速，在2月份的某一週內，Covid-19感染的比例從27%上升到86%。研究人員調查與95,000多個病例，其中因感染而住院的人當中，推估約有3.6%的人為BA.2感染，而有3.4% 的人因感染BA.1而住院，發現BA.1和BA.2之間的住院風險並無太大差異。
BA.2引發再次感染可能性高嗎？研究：不常見另外一項來自丹麥的疾病控制與預防中心的研究發現，研究Delta和BA.1等變異株感染者康復後，再次感染BA.2的風險，並從現有的14萬多個病毒基因序列組合當中，找出發生再次感染的案例進行研究，結果發現，感染Omicron或Delta的人，被BA.2亞變種再次感染的狀況並不常見，他們總共發現263例再次感染新冠肺炎的患者中，其中190例是由BA.2引起的。
而有140例是被Delta感染後，再次被 BA.2 感染；有47例患者先感染被BA.1感染後，再感染BA.2 亞變體；且大多數是沒有接種疫苗的年輕人。再度感染時的症狀都是輕微的，其中有28個病例是無症狀或輕症，另有5人出現了類似流行性感冒的中度症狀，而這些再感染者中，並沒有因此住院或死亡的狀況。
研究表明，從BA.1康復的人可能會再次感染BA.2，但這種情況非常罕見，且症狀並不嚴重，這也代表雖然再次感染BA.2仍有風險，但現在第三劑疫苗覆蓋率越來越提升，或是感染過Omicron病毒的人體內也產生了抗體，因此對於整個群體而言，BA.2目前來看只是一個很小的風險。
文章來源：New studies bring BA.2 variant into sharper focus
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52990
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