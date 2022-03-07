凸眼竟是鼻竇炎復發　鼻竇微創導航手術治療更精準安全

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兩者症狀也大不相同。過敏性鼻炎的症狀為鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻搔癢；鼻竇炎則是鼻塞、黃鼻涕、臉頰或額頭疼痛、嗅覺異常，若是上述4大症狀中，具備2個以上且其中包括鼻塞或黃色鼻涕，症狀持續超過3個月以上，經耳鼻喉科醫師鼻鏡檢查，有明顯濃鼻涕、鼻涕倒流，或內視鏡評估竇口綜合體發炎及膿性分泌物或鼻息肉，即可診斷為慢性鼻竇炎。
鼻竇炎手術成功率高但仍有極少數複視、失明、顱內併發症的風險王瀛標主任表示，慢性鼻竇炎通常先以內科治療為主，會根據症狀不同，使用類固醇鼻噴劑、鼻沖洗，合併鼻息肉者可短期口服類固醇，無合併鼻息肉者則可嘗試服用抗生素；當藥物治療6~12星期無效，或是出現眼凸、腦底膿瘍、眼窩蜂窩性組織炎等急性併發症，才會建議手術。
目前鼻竇炎手術以內視鏡微創手術為主流，手術成功率達8~9成，不過，鼻竇位於大腦下方又緊鄰眼睛，若手術空間迷航，可能造成重大併發症。依照國際文獻指出，一旦進入眼睛損傷內直肌、眼睛血管或視神經，會造成複視、眼壓過高、視力模糊，嚴重可能失明；若是穿透腦膜，會造成腦脊髓液漏引起腦膜炎，或是顱內出血導致腦中風、甚至死亡。因此，建議與有經驗的鼻科醫師討論後再進行治療，以降低手術風險。
術中導航系統 精準清除病灶更安全隨著醫療進展，目前最新「術中導航系統」，能夠利用病人3D檢查影像，在鼻竇手術中即時定位器械的位置，不但能精準切除病灶，避免疾病復發，更能避免眼睛及顱內等嚴重併發症，讓醫療團隊進行手術時更加有信心，大幅縮短手術時間、提升手術安全性，讓患者更加安心，可說是鼻竇炎手術患者治療新福音。
王瀛標主任說明，「術中導航系統」目前健保給付適用於曾接受鼻竇炎手術，因疾病或解剖構造反覆復發，需再次手術的修正式手術，以及厲害廣泛型鼻息肉、鼻腫瘤，或是鼻竇炎侵犯額竇、篩竇、蝶竇，以及腦脊髓液漏病患等病灶位置較危險的患者，其他狀況若經濟許可或有醫療保險，也可考慮自費搭配使用。
慢性鼻竇炎增中風機率 有下列非典型症狀應找鼻科醫師王主任也提醒，慢性鼻竇炎也可能與全身性的發炎相關，根據研究若不治療，長期追蹤發現大約會增加2倍中風的機率，因此若有相關疾病建議應盡速至耳鼻喉科進行診治；最後再呼籲，若有不明原因的視力模糊、眼睛疼痛、臉頰疼痛、額頭疼痛，或是單側鼻塞、流鼻血，應立即尋求鼻科醫師，進一步檢查釐清鼻竇炎或鼻竇腫瘤的可能，提早診斷治療，以達最佳效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52985
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