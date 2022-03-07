六旬翁手抖不停，進食都有困難　無法耐受藥物「進退兩難」

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然而，也是因為主要症狀多為手抖，有許多人即便發病，仍將之視為正常老化現象而未前往就醫。洪千岱醫師指出，通常疾病要進展到連進食、喝水都有困難或出現其他部位症狀，如頭部、喉部聲帶顫抖，患者才會開始有警覺。由此可知，原發性顫抖的疾病盛行率難以明確，許多潛在患者仍未被確診，更不用說要獲得治療。
藥物無突破 非侵入式超音波治療助改善對於手抖程度嚴重的患者來說，不只日常生活不方便，也會影響到社交，甚至常被誤會、調侃「是不是酒喝太多」。而即便規律用藥治療，也僅有約半數患者能獲得改善。洪千岱醫師說，原發性顫抖發生的原因不明，難以從源頭治療疾病，因此藥物發展一直沒有太大的突破。一般用藥多以乙型阻斷劑或特定幾種抗癲癇藥物為主，來協助阻斷腦內不正常訊號傳遞，然而乙型阻斷劑常伴隨心跳變慢、血壓下降等副作用，並不是所有患者都適合使用。
如無法耐受藥物副作用，或藥物治療成效不彰的患者，洪千岱醫師帶來好消息。隨著醫學快速發展，近年來出現非侵入式的聚焦超音波療法，藉由滿佈超音波射源的頭架，配合磁振造影（Magnetic Resonance Imaging,MRI）精準定位，讓超音波聚焦在丘腦中的特定部位並產生能量。洪千岱醫師進一步說明，小腦的訊號傳遞會傳入腦幹－再經過丘腦－最後至大腦，超音波療法就像破壞電流傳遞的中繼站。又因過程中不需麻醉，沒有全身麻醉所帶來的風險，可施行的族群範圍更廣泛，唯嚴重骨質疏鬆者，頭骨密度不足恐造成超音波無法聚焦、效果下降，因此一般不建議進行。
▲神波刀治療示意圖（圖／雙和醫院提供）
手抖比你我想像更加不便 適度給予關懷與體諒洪千岱醫師分享，有許多人認為手抖並不是什麼大問題，其實，手是人類生活中相當重要的工具，舉凡吃飯、喝水、洗澡…幾乎沒有什麼事情不需靠手來進行。
換句話說，原發性顫抖患者遇到的困境，遠比一般人想像的多更多，同時還需承受他人異樣的眼光，倘若民眾能給予多一點關懷與體諒，或許能讓患者在生活中減輕一些負擔。
▲衛生福利部雙和醫院神經內科專任主治醫師洪千岱
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52974
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