王毅將在記者會答問　中方對俄烏戰事立場成焦點

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澎湃新聞報導，目前仍然正在發酵的烏克蘭局勢讓這場外長記者會更受關注，國內外都希望借此聽到來自中方的權威闡述。
報導引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，今年將召開中共20大，外交方面要為此創造一個「穩定有利的外部環境」。王毅會借此機會闡明中方在一些重大問題上的看法，比如烏克蘭問題、伊朗核協議問題、朝鮮半島問題等，以及中國處理大國關係的最新立場，包括中美關係、中俄關係、中歐關係等等。
在中美關係方面，吳心伯說，當前美國拜登政府基本延續了前任總統川普時期對中政策，美方在去年11月拜習視訊會議時的表態都沒有兌現承諾，對中國的打壓還在繼續增強。近期雖然美國國務卿布林肯幾次和中方通話，但其內容「都是在相關問題上有求於中國，而不是來討論如何改善發展中美關係的」，這點需要認清。
報導指出，王毅今天也將就台灣議題予以回應。
中國官方至今不願意稱俄羅斯「侵略」烏克蘭，也未對俄羅斯發表譴責，並在聯合國譴責俄羅斯入侵的聲明中投下棄權票。中國在外交上也沒有公開表示支持俄羅斯，不過，中國在西方制裁俄國之際允許俄羅斯全境小麥進口，並在銀行業務上展開合作。
針對俄烏戰事，目前中國官方公開表達的立場包括：不願意看到烏克蘭局勢當前的發展。烏克蘭問題複雜，中方始終根據「事情本身的是非曲直」決定自己的立場和政策。解決烏克蘭危機，要按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事，要尊重和保障各國的主權和領土完整，要堅持透過對話，以和平方式解決爭端。
此外，中國認為，在北大西洋公約組織（NATO）連續5輪東擴下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。中方鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯展開平等對話，直接面對多年來累積的矛盾和問題，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。（編輯：吳柏緯）1110307