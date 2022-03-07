Nissan Kicks「夜行版」及 X-Trail「夜行版」熱銷！訂單超過 300 張
裕隆日產汽車於 2 月 26 日限量推出全新 Nissan Kicks「夜行版」及 X-Trail「夜行版」，發表首周廣受車主喜愛，已接訂超過 300 張。
2GameSome - 有車賞
2022-03-07 14:55:00
為讓民眾進一步感受 Kicks「夜行版」及 X-Trail「夜行版」車型魅力，並提供228連假出遊好去處，Nissan 於 2 月 26 日至 2 月 28 日在新北市板橋大遠百，舉辦 Kicks「夜行版」及 X-Trail「夜行版」3D 地景藝術外展上市活動，與台灣知名 3D 地景藝術家蘇家賢老師共同合作，以創新多元藝術巧妙連結藝術與空間，呈現全台首座電影場景夜光 3D 地景藝術，受到民眾熱烈迴響。同時，Nissan 特別邀請由心智障礙青年經營的行動咖啡車-晨光咖啡，提供活動現場民眾好喝的手沖單品咖啡，幫助晨光咖啡慢飛天使就業培力與創造價值，共同傳達支持心智障礙青年自立計畫的理念，善盡企業社會責任。
Nissan 攜手晨光咖啡 善盡 CSR 企業社會責任
Nissan 舉辦 Kicks「夜行版」及 X-Trail「夜行版」3D 地景藝術外展，特別邀請由心智障礙青年經營的行動咖啡車-晨光咖啡，提供活動現場民眾好喝的手沖單品咖啡，幫助晨光咖啡慢飛天使就業培力與創造價值，共同傳達支持心智障礙青年自立計畫的理念，協助心智障礙者就業培力，善盡企業社會責任。
晨光咖啡是全國第一部由心智障礙青年經營的行動咖啡車，是由晨光智能發展中心，為心智障礙青年所推出的培力就業計畫，希望藉此機會讓慢飛天使能夠跨出第一步走入職場。Nissan 希望透過這次活動的合作，能讓更多的民眾瞭解並體會他們單純、認真與善良的一面。公益活動需要長期性的支持，方能體現其價值，Nissan 希望能夠拋磚引玉，召集更多人共襄盛舉。
相關優惠詳情請洽全國 Nissan 展示中心或參閱 Nissan 官網http://www.nissan.com.tw/。