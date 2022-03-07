COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

誰說無路用？飼主分享養貓咪3大好處　網笑：生活小幫手

▲俄羅斯一名男子分享養貓的好處，表示「誰說貓咪無路用？」（圖／IG帳號suckteam）
▲俄羅斯一名男子分享養貓的好處，表示「誰說貓咪無路用？」（圖／IG帳號suckteam）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 15:43:25

相信養貓的人都知道，牠們是一種很有個性的生物，不一定像狗狗一樣黏人又聽話，因此有些人認為養貓咪無用！不過國外一名飼主想要推翻這個想法，因此他拍下養貓的3大好處，並寫下：「誰說貓咪無路用？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「迦勒Caleb」是飼主養的白底虎斑貓。（圖／IG帳號suckteam）
▲「迦勒Caleb」是飼主養的白底虎斑貓。（圖／IG帳號suckteam）
這名住在俄羅斯聖彼得堡的男子養了一隻名叫「迦勒Caleb」的白底虎斑貓，經常在IG分享與愛貓的互動，或是拍攝成逗趣的影片。這天飼主分享了一段剪輯的影片，並寫下：「誰說貓咪無用處？」只見在影片的第一段裡，飼主想要裝置電器，卻因為櫃子後方與牆壁之間的縫隙太窄，他無法直接將電線穿過櫃子後方的洞口，這時洞口裡竟然伸出一隻小貓手，沒兩下就把電線順利拉進去。

▲這天飼主想要將電線插進洞裡，無奈櫃子後方縫隙太窄進不去，這時櫃子的洞口出現迦勒的小手手，馬上就幫忙將電線拉進去！（圖／IG帳號suckteam）
▲這天飼主想要將電線插進洞裡，無奈櫃子後方縫隙太窄進不去，這時櫃子的洞口出現迦勒的小手手，馬上就幫忙將電線拉進去！（圖／IG帳號suckteam）
第二段則是飼主想要打開盒子外包裝的透明膠膜時，手邊沒有任何可以割開的剪刀等工具，於是他突發奇想利用迦勒的「貓爪」，沿著盒子的縫隙劃開，馬上就完美地拆封。第三段是飼主想要關燈卻又懶得自己走過去，這時他拿起貓咪專用的雷射燈，引導迦勒走到牆邊，再將雷射燈往開關按鈕狂照，迦勒馬上就跳起來按下開關，順利地為奴才關燈！

▲想拆塑膠包裝？利用貓咪的指甲也可以輕鬆劃開。（圖／IG帳號suckteam）
▲想拆塑膠包裝？利用貓咪的指甲也可以輕鬆劃開。（圖／IG帳號suckteam）
▲需要關燈卻又不想自己走過去？這時拿出貓咪專用雷射筆，將光線定點在開關處…（圖／IG帳號suckteam）
▲需要關燈卻又不想自己走過去？這時拿出貓咪專用雷射筆，將光線定點在開關處…（圖／IG帳號suckteam）
▲登愣！迦勒輕輕鬆鬆就替飼主關燈啦！（圖／IG帳號suckteam）
▲登愣！迦勒輕輕鬆鬆就替飼主關燈啦！（圖／IG帳號suckteam）
網友們看了影片後都紛紛大讚：「貓的手手原來這麼多功能啊」、「養貓千日用在一時」、「貓：我來支援你吧」、「這是一隻樂於助人的貓咪」、「都是別人家的貓，我家的只想吃飯跟睡覺」、「貓咪小幫手」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀