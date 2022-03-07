誰說無路用？飼主分享養貓咪3大好處 網笑：生活小幫手
相信養貓的人都知道，牠們是一種很有個性的生物，不一定像狗狗一樣黏人又聽話，因此有些人認為養貓咪無用！不過國外一名飼主想要推翻這個想法，因此他拍下養貓的3大好處，並寫下：「誰說貓咪無路用？」
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 15:43:25
這名住在俄羅斯聖彼得堡的男子養了一隻名叫「迦勒Caleb」的白底虎斑貓，經常在IG分享與愛貓的互動，或是拍攝成逗趣的影片。這天飼主分享了一段剪輯的影片，並寫下：「誰說貓咪無用處？」只見在影片的第一段裡，飼主想要裝置電器，卻因為櫃子後方與牆壁之間的縫隙太窄，他無法直接將電線穿過櫃子後方的洞口，這時洞口裡竟然伸出一隻小貓手，沒兩下就把電線順利拉進去。
第二段則是飼主想要打開盒子外包裝的透明膠膜時，手邊沒有任何可以割開的剪刀等工具，於是他突發奇想利用迦勒的「貓爪」，沿著盒子的縫隙劃開，馬上就完美地拆封。第三段是飼主想要關燈卻又懶得自己走過去，這時他拿起貓咪專用的雷射燈，引導迦勒走到牆邊，再將雷射燈往開關按鈕狂照，迦勒馬上就跳起來按下開關，順利地為奴才關燈！
網友們看了影片後都紛紛大讚：「貓的手手原來這麼多功能啊」、「養貓千日用在一時」、「貓：我來支援你吧」、「這是一隻樂於助人的貓咪」、「都是別人家的貓，我家的只想吃飯跟睡覺」、「貓咪小幫手」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）