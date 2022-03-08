《咒術迴戰 0》票房全台破1.5億 日天團打造片尾曲上線
日本週刊少年Jump人氣連載作品《咒術迴戰》的劇場版動畫《劇場版 咒術迴戰 0》在台熱映邁入第二週，不僅人氣居高不下，觀眾口碑持續發酵中，截至昨天(3月6日)為止，上映11天全台票房已突破1.51億，搶進台灣影史日本電影賣座第4名，僅次於《天氣之子》、《你的名字》、《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，電影公司也看好《劇場版 咒術迴戰 0》的後續票房發展，將有望擠下《你的名字》成為影史日本電影賣座第2名！電影公司於今日公開超催淚PV影片，影片開始由「純愛戰神」乙骨憂太輕撫成為特級過咒怨靈的青梅竹馬里香的頭，輕聲說道：「謝謝妳一直保護著我，謝謝妳喜歡我，最後再借我一次力量吧。」，接著帶出由日本新世代天團「King Gnu」專為電影打造的片尾曲《逆夢》，並穿插人氣角色七海建人、冥冥，以及高專時期五條悟和夏油傑的全新片段，動人的愛情及友情勢必將讓不少粉絲瞬間淚腺潰堤！
娛樂中心/綜合報導
2022-03-08 00:00:00
戲院方面也藉此機會，在全台北中南三地(台北樂聲影城、台中中港新光影城與高雄大遠百威秀影城)舉辦「乙骨憂太生日限定場」為乙骨學長慶生，消息一公布立即引起粉絲熱情瘋搶！而為了感謝台灣觀眾對《劇場版 咒術迴戰 0》的支持，電影公司亦於今日公布第三週(3/10~3/16)、第四週(3/17~3/23)的影城限定入場特典，分別是第三週的電影角色ICON貼紙組、第四週的劇照透卡(共3款隨機贈送)，數量有限，送完為止，想入手的粉絲們手腳要快，以免向隅。
《劇場版 咒術迴戰 0》故事敘述一對青梅竹馬的戀人：乙骨憂太與祈本里香原本約定好長大以後要結婚，並且要永遠再一起…。但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，甚至一心求死。終於，在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習咒術，讓他結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心防並決定在這裡找到活下去的自信與解開里香詛咒的方法；另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻詛咒。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心，被捲入這場爭鬥中的咒術高專一年級生乙骨能否阻止夏油傑的野心並且順利地解開里香的詛咒？《劇場版 咒術迴戰 0》口碑爆棚全台熱映中。（編輯：薛羽彤）