修剪鼻毛別剪光、別用拔的！醫：有害健康，４觀念妥善修飾。

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賴盈達醫師說明，鼻毛的位置在鼻孔至鼻腔前端，皮膚與鼻黏膜的交接處，也就是鼻前庭，對人體的生理作用有如過濾網一般，可過濾部分的細菌、病毒、過敏物質等有害物質，雖無法完全100%阻絕，但若是完全沒有這屏障的阻擋，對人體有害的物質將可能長驅直入，自然可能影響健康。
醫師表示，鼻毛剪或不剪，也需在外觀和健康上取得平衡，太長或剪太多都不宜，若是太長影響的是外觀，但若是剪太多，或甚至全部清空則不利健康，特別是台灣過敏體質者較多，若完全清除恐怕也較容易引起過敏甚至氣喘。雖然過敏、氣喘等呼吸道疾病，和鼻毛修剪與否是否有直接關聯還尚待更多研究證實，而呼吸道疾病也有其他的風險因素存在，不過國外確實也有研究發現，鼻毛較為濃密者，氣喘的機率比同批鼻毛較少的受研究者來得低，從生理結構上來看是個可作為參考的細節。
鼻毛別用拔的，小心蜂窩性組織炎！
值得注意的是，清除鼻毛除了不宜全部清除之外，許多人也會用手拔的方式進行，對此賴盈達醫師表示，鼻毛用拔的，除了當下會有讓人受不了的疼痛感，也可能進一步傷害鼻腔。醫師解釋，鼻毛不易拔除，過程往往需要用力，這動作就容易使得鼻前庭受傷，當鼻前庭受傷細菌便得以入侵，如常聽到的金黃色葡萄球菌，也就可能出現局部的發炎、腫脹，或是形成毛囊炎、長痘痘等，也可能形成更嚴重的細菌感染，或甚至更進一步引起蜂窩性組織炎。診間就有不少患者因不明的鼻腔腫脹就醫，經檢查發現有細菌感染的情況，一問之下得知有拔鼻毛的習慣。
４觀念妥善修剪鼻毛，醫：外觀、健康取得平衡！
賴盈達醫師建議，民眾在清除鼻毛時可把握４個觀念，別用拔的、別剪太多、安全剪除、剪外露的。鼻毛用拔的傷害正如前述，可能造成發炎或感染等。而安全剪除指得就是使用鼻毛刀或是圓頭型的安全剪刀，避免傷害到鼻前庭或鼻孔外部皮膚而受傷。也避免剪太多使得失去基本的保護作用，在外觀和健康取得平衡下，建議剪鼻孔洞口外露的就好，在剪的時候可以面對鏡子微笑、直向伸展臉部、張嘴等各種表情檢視，這些動作會讓鼻孔、鼻翼得以延伸，若有較長的鼻毛就會外露，剪除這些外露的鼻毛即可，而若是用鼻毛刀，也避免整個伸進去清除。如此一來就可以在外觀及健康上取得平衡。
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