蜻蜓季到了！「豆娘、蜻蜓」3方法輕鬆分辨 眾人都服你
「驚蟄」（3/5，農曆二月初三）是萬物甦醒的日子，雖然氣候還不太穩定，但蜻蜓目的昆蟲已經悄悄地開始活動了！蜻蜓目昆蟲包含蜻蜓和豆娘兩大家族，全世界已知的蜻蜓目共有39科近7000種，臺灣目前已確認的種類有13科160種。你知道如何分辨「蜻蜓 」與「豆娘」嗎？只要依照臺北市立動物園提供的以下三個小撇步，讓你馬上變成蜻蜓目達人!
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 17:39:25
廣義的蜻蜓包含了蜻蜓和豆娘，但要如何簡單快速的分辨牠們呢？動物園建議大家可藉由三個方法來辨識：一、觀察成蟲的複眼。二、成蟲休息時翅膀開闔的方式。三、成蟲體型的胖瘦等方式來判斷唷！
蜻蜓的複眼較大、距離相近或相連；豆娘的複眼較小，像啞鈴，位於頭部的兩側。蜻蜓前後翅的大小和形狀不同，停棲時，翅膀平展於身體兩側；豆娘前後翅的大小和形狀相似，停棲時，大部分種類翅膀會豎起在身體背方。另外，蜻蜓的身型較胖，胸部及腹部都比較粗壯；而豆娘身型相對嬌小，腹部十分纖細。
蜻蜓目的稚蟲生活在水中，被通稱為水蠆。豆娘水蠆的腹部末端有2-3片尾鰓，可以幫助他們在水中呼吸及游泳；蜻蜓水蠆則不具尾鰓，有的種類腹部末端有尖銳的肛錐，遇到天敵時還可以幫忙防禦呢。蜻蜓與豆娘不論成蟲或水蠆，都是優秀的捕食者，成蟲會捕捉各種抓得到的昆蟲，而水蠆則會捕捉水中的水生昆蟲、小魚或蝌蚪。
熱鬧的蜻蜓季即將開始，動物園裡各個動物戶外活動場周圍的水池都可見到蜻蜓與豆娘的蹤跡，歡迎大家來動物園賞蜓！最後，記住動物園提供的小撇步，相信大家都能準確的分辨誰是蜻蜓、誰是豆娘，搖身一變成為賞蜓達人唷！（編輯：李惠婷）