▲ Kia EV6 奪 2022 歐洲年度風雲車！全台巡迴首站於 3/12~13 相約台南美術館 2 館

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia 歐洲總裁 Jason Jeong 表示：「很榮幸憑藉 EV6 贏得 2022 年歐洲年度風雲車，Kia 第一次在這享有盛譽的獎項獲得殊榮。EV6 是 Kia 品牌發展的里程碑，透過結合令人印象深刻的旅程續航力、快速充電能力、寬敞與高科技感的內裝，讓電動車變得有趣、方便和易於使用。EV6 是我們不斷發展的產品電氣化陣容中一個令人興奮的指標。」
EV6 獲得的獎項包含 2022 愛爾蘭年度車，2022 What Car? 年度車，2021 TopGear 年度跨界車，2021/2022 年度最佳汽車世界冠軍，以及在 2022 德國年度風雲車選拔中的 Premium 級別獲選為優勝車款。
Kia 品牌新紀元代表作 EV6 全台巡迴首站開跑
作為 Kia 邁入品牌新紀元代表作，純電智慧跨界休旅 EV6，將於三月展開全台巡迴，首站將於 3/12(六) 至 3/13(日) 在台南美術館2館 - 跨域展覽廳展開。台南美術館 2 館建築由普立茲克獎得主、日本建築大師坂茂操刀設計，主體建築以具臺南特色鳳凰花轉化為既純粹又強烈的五角造型，再以垂直堆疊、錯位的各式方型空間，創造自由彈性的參觀動線，不僅是台南藝術新地標，崇尚自然極簡的風格表露無遺，且與 Kia EV6 完美呼應。