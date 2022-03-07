【車勢星聞】商鼎騎滑板車下陽明山糗搭公車，晏柔中穿高中制服吸取青春元素

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來自越南的演員呂晉宇表示，《青春換日線》是他人生中第一部華語電影，也算是完成一個自己的長期目標，商鼎也表示《青春換日線》是自己參與演出的第一支院線電影，女主角晏柔中則說這不是一般的校園浪漫愛情故事，帶有教育意義，初孟軒在劇中失去雙親，也建議大家觀影時可細看每個角色背後的家庭狀態，進而思考更深一層的故事含義，飾演反派的黃琳媛為女團選秀節目「DD52菱格世代」雪鑽石的團長，本身熱愛唱跳表演，也愛演戲，希望能夠藉由這部電影被更多的觀眾認識，另一位在電影中飾演反派的邱品程則笑說在彰化拍攝期間吃了太多美食胖兩公斤！
電影《青春換日線》在彰化拍攝約一個多月的時間，演員們爆料晚上收工後，杜榮峰導演會「開房間」集合大家一起吃宵夜、玩桌遊聯繫感情，就連群組名稱都以房號307命名！聊到校園叛逆經歷，邱品程說高中時在籃球場上跟女生玩得開心曾被同儕眼紅霸凌，有一天他忍無可忍便出拳肘擊對方，沒想到直接打斷對方下巴當場昏迷送醫，也因此被記了一支大過！商鼎則在陽明山上就讀華岡藝校時，覺得偷騎機車很沒創意，於是網購滑板車打算從仰德大道溜下山，孰料下山路面太多小坑洞，導致滑板車的輪胎卡在縫隙中無法帥氣的滑下山，只能硬著頭皮牽著滑板車搭公車。而畢業於臺北市立大學天母校區運動健康科學系的初孟軒表示非常想參加《全明星運動會》節目，想把所學的防護知識帶給大家，黃琳媛還說就連休假去親友的健身房都還會巧遇初孟軒，無時無刻都在健身！女主角晏柔中表示在這部電影中大多戲份都是在詮釋高中時的校園生活，穿著高中制服可以吸取青春的元素，還笑說其中有位臨演年僅13歲，很開心自己雖然31歲，跟他們擺在一起看起來不會相差太多！電影《青春換日線》將於2022年3月11日正式上映。