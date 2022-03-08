2月手機降價榜出爐！三星舊代旗艦款總降1.6萬對折價入手
▲根據傑昇通信統計，2022年2月手機降價榜冠亞軍，是今年1月上市的vivo V23系列，降價超過千元。(圖／傑昇通信提供)
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▲根據傑昇通信統計，2022年2月手機降價榜冠亞軍，是今年1月上市的vivo V23系列，降價超過千元。(圖／傑昇通信提供)
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-08 10:17:33
手機推陳出新， 2月開始陸續有新手機登場， 舊代手機也跟著降價優惠，根據傑昇通信統計2022年2月降價手機排行，整體總降幅範圍在11%~45%，月降幅則是1%~13%不等，本月降價金額及降幅最高的是今年1月開賣的vivo V23e降1500元，而總降價金額累積最高的則是三星Galaxy Note20（8G+256G），總計降價16110元，同時傑昇通信觀察2月降價榜上機型，幾乎是該品牌的新機或是主流機型，一個月內降價超過千元，對於想要換機的民眾來說是個好入手的甜蜜點。
二月降價最多的機型，是今年一月上市開賣的自拍輕旗艦機vivo V23e及V23，占據二月降價榜冠亞軍，本月都有千元以上的降價，前者累積總降價金額更有4,100元，vivo V23e主打高畫素自拍鏡頭、AI三鏡頭主相機，搭載6.44吋螢幕及44W超級閃充，現在通路不用萬元就能入手；另外，V23 5G前置廣角雙鏡頭、雙色溫四柔光燈，開賣一個月就有累積超過3000元的降價金額，相當超值。 ▲傑昇通信門市2月手機降價榜名單。(圖／傑昇通信提供)
蘋果即將於3/9凌晨舉辦春季發表會，果粉引頸企盼的iPhone SE終於要現身了，果粉也預期舊款iPhone的降價幅度是否夠深，其他像是降價榜上的第三名iPhone 13（512G）本月降價800，總降幅15%；傑昇通信表示，iPhone13系列主流規格其實仍持續熱賣，但受到全球供應鏈因疫情及極端氣候影響，也只有較高容量的機型或是前一代iPhone 12，貨量齊、較有價格操作空間，加上5G持續普及，不論新舊，還是相當多果粉想趁勢換新機。
而本月降價榜新進榜機型是POCO去年底上市的M4 Pro 5G及F3 5G，分別占降價榜第7名及第10名，月降幅不到1成，降價幅度相對穩定，前者搭載聯發科天璣810處理器、90Hz更新率螢幕以及5000mAh大電量，手感比擬中階機型，但價格卻只要一半，性價比極高；而後者身為熱門輕旗艦機型，搭載S870處理器及6.67吋挖孔螢幕，在減低功耗的省電進化下，還提升了畫面細節與豐富度，價格也在萬元左右，讓使用者相當有感。 ▲iPhone13系列仍持續熱賣 ，其中iPhone 13（512G）本月降價800元。(圖／傑昇通訊提供)
總降價幅度最高則是三星Galaxy Note20，本月降價500元，累積總降價金額超過1.6萬元，通信商認為，官方宣布用來取代Note機型的S22 Ultra一推出便大受好評，吸引Noter換機，而身為Note系列的末代機型雖降價幅度達45%，但其實目前市場所剩無幾，若有價格考量的的星粉，也可改入手價格一樣在甜蜜點的S21系列或是摺疊機。