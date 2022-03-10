杜政哲操刀宋柏緯MV　大鶴男男告白戲引起共鳴

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宋柏緯曾說電影中向李沐告白失敗後的痛哭戲，讓他覺得是8顆星大魔王級的難度，而之後他面對同學大鶴突然對他男男告白，他才恍然大悟拒絕人的滋味也不好受，了解青春裡又酸又甜的感受，這場戲的難度不輸給之前的魔王戲。他透露因為和大鶴很熟，「我覺得他跟我告白實在太謊謬了，大鶴又很浮誇，讀劇本時讓我一直很想笑，要說服自己不要笑出來就很有挑戰了。」他也大讚大鶴的表現很專業，一個鏡頭就精準掉下眼淚，讓他完全感受到拒絕可能會傷人，「我們彩排時，我沒有這麼深刻的感受，但正式拍攝時，我話一出口，自己都愣了5秒，覺得好像傷害了他，所以立刻衝去抱抱大鶴，我自己也覺得這場戲很感人。」
宋柏緯笑說大鶴表現到位，有激起自己不能輸的意識，「他之前還在和我們一起嘻嘻哈哈，正式來突然功力大爆發，這真的很難，因為整段戲還是有一點喜感，從悲傷的事件出來的笑梗，真的不容易，大鶴演得很精彩。」大鶴則是透露一開始哭得有點太多，被導演要求要忍到最後才掉下眼淚，「演出時，我真的很想捏宋柏緯，你失戀，我安慰你卻讓自己更想哭，導演真的有勾出我內心很深層的，黑色的還是很粉紅色的一面都有。」這幕兩人真摰的互動，也是很多影迷難忘的一段，直呼出意料之外但又很感動。