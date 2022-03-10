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杜政哲操刀宋柏緯MV　大鶴男男告白戲引起共鳴

▲宋柏緯（左）、大鶴告白戲感人。（圖／華映）
▲宋柏緯（左）、大鶴告白戲感人。（圖／華映）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-10 11:11:28

《我吃了那男孩一整年的早餐》獲得賀歲檔票房冠軍後，票房穩定成長，目前票房即將邁向7000萬。電影中除了主角周興哲與李沐的表現外，宋柏緯在片中扮演吉他社社長張元碩，角色可愛討喜又帶著中二感，隨著票房出色，讓他也快速增粉，在進行影廳活動時，除了常被粉絲包圍，更有許多熱情粉絲頻頻點唱他創作的插曲《可是我只想喜歡你》。導演杜政哲特別抽空剪輯電影中宋柏緯演出的畫面為歌曲MV，展現出他對李沐充滿直率的感情，MV也是做為回饋粉絲的禮物。

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▲宋柏緯（左）透露跟大鶴私交不錯。（圖／華映）
▲宋柏緯（左）透露跟大鶴私交不錯。（圖／華映）
昨（9日）公布《可是我只想喜歡你》的MV，導演透露電影的配樂是周興哲與侯志堅，他特別詢問過他們電影中是否可以讓宋柏緯創作一首屬於角色的插曲，周興哲立刻大方同意，反而宋柏緯覺得在創作高手周興哲面前要提出創作的情歌作品，頗有壓力，在被導演退歌一次之後，他終於寫出大家都滿意的歌曲，他笑說：「在周興哲面前創作情歌，真的有點緊張。」

▲宋柏緯MV中展現出他對李沐（左）直率的感情。（圖／華映）
▲宋柏緯MV中展現出他對李沐（左）直率的感情。（圖／華映）
宋柏緯曾說電影中向李沐告白失敗後的痛哭戲，讓他覺得是8顆星大魔王級的難度，而之後他面對同學大鶴突然對他男男告白，他才恍然大悟拒絕人的滋味也不好受，了解青春裡又酸又甜的感受，這場戲的難度不輸給之前的魔王戲。他透露因為和大鶴很熟，「我覺得他跟我告白實在太謊謬了，大鶴又很浮誇，讀劇本時讓我一直很想笑，要說服自己不要笑出來就很有挑戰了。」他也大讚大鶴的表現很專業，一個鏡頭就精準掉下眼淚，讓他完全感受到拒絕可能會傷人，「我們彩排時，我沒有這麼深刻的感受，但正式拍攝時，我話一出口，自己都愣了5秒，覺得好像傷害了他，所以立刻衝去抱抱大鶴，我自己也覺得這場戲很感人。」

宋柏緯笑說大鶴表現到位，有激起自己不能輸的意識，「他之前還在和我們一起嘻嘻哈哈，正式來突然功力大爆發，這真的很難，因為整段戲還是有一點喜感，從悲傷的事件出來的笑梗，真的不容易，大鶴演得很精彩。」大鶴則是透露一開始哭得有點太多，被導演要求要忍到最後才掉下眼淚，「演出時，我真的很想捏宋柏緯，你失戀，我安慰你卻讓自己更想哭，導演真的有勾出我內心很深層的，黑色的還是很粉紅色的一面都有。」這幕兩人真摰的互動，也是很多影迷難忘的一段，直呼出意料之外但又很感動。

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