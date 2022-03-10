湯煮滾就能放隔夜？專家揭「危險溫度」　曝安全保存方法

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高敏敏接著分享「儲存熱湯」更安全的3個做法，第一「熱湯煮滾至沸騰後，蓋上鍋蓋」、第二「待食物降溫至摸起來溫熱不燙手」和第三「即可放入冰箱冷藏，若能密封或真空保存更佳！（趁新鮮儘速食用完畢）」。
高敏敏解釋，因為食物存放可以分為高溫區、危險溫度帶、低溫區「三個溫度區」，第一「>70°C高溫區」，大家都聽過食物物復熱時一定要完全加熱，但為什麼不能加熱至可以食用的溫度即可呢？其實就是是因為「加熱可以達到殺菌的效果」，將食品加熱超過70°C 較能有效殺菌。
第二「7~60°C危險溫度帶」，是細菌快速繁殖的溫度，食物長期儲存在此溫度帶，最可能導致細菌毒素滋生，而有食物中毒風險；第三「<7°C低溫區」，<7°C的環境，能抑制細菌增長，延長食物保存期限。
高敏敏也表示，想預防食物中毒，除了要注意溫度，也要注意「烹飪前後先洗手」、「選擇新鮮食材、乾淨水源」、「生熟食分開處理」和「不吃來路不明的食物」4大點，最後她也提醒各位「煮婦」，最安全的方式就是「適量準備每一餐」，「吃多少煮多少」才是最安全、安心的。（編輯：郭佩蓉）
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