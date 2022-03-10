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心好累！頑皮虎往頭上爬　媽伸手「過肩摔」：讓我靜一靜

▲加拿大動物園裡的幼虎不斷爬到媽媽的頭上挑釁。（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲加拿大動物園裡的幼虎不斷爬到媽媽的頭上挑釁。（圖／FB帳號TheTorontoZoo）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 14:53:54

當父母真的是一件不容易的事，即使是威風凜凜的老虎，也會被自家小孩給打敗！國外一間動物園裡有一頭老虎媽媽被拍到與幼虎相處時，不斷被孩子爬到頭上騷擾玩耍，而牠一臉無奈的模樣彷彿在說：「拜託誰快來把牠帶走啊！」

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▲老虎媽媽「Mazy」趴在草地上休息時，女兒「Mila」玩心大發，開始拍打媽媽的頭。（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲老虎媽媽「Mazy」趴在草地上休息時，女兒「Mila」玩心大發，開始拍打媽媽的頭。（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
這間位在加拿大安大略省的「The Toronto Zoo」住著一對老虎母女「Mazy」以及「Mila」，由於Mazy當時只生下一胎，因次對Mila特別照顧，無時無刻母女倆都黏在一起。但偶爾Mazy也會有想獨處休息的時候。這天Mazy與Mila雙雙躺在草地上休息，Mila突然玩心大發，不停地想爬上媽媽的頭，一下子用兩隻前腳壓住，一下又從媽媽後方環抱，甚至大膽地趴在媽媽肩膀上咬牠的頭皮！

▲Mila：馬麻～妳的頭好大喔，讓我爬～（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲Mila：馬麻～妳的頭好大喔，讓我爬～（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲Mila不僅爬上Mazy的肩膀，甚至還咬牠的頭！（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲Mila不僅爬上Mazy的肩膀，甚至還咬牠的頭！（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
Mazy雖然不堪其擾，但由於是自己的小孩，加上也許是很想休息，只有在被咬疼的時候張嘴抗議，無奈小屁還似乎沒有收手的打算反而還變本加厲，最後Mazy也受不了，伸出左前手一個「過肩摔」，直接將孩子摔在草地上，彷彿在說：「讓我靜一靜啦！」

▲Mazy試圖想忍耐，但是…（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲Mazy試圖想忍耐，但是……（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲Mazy：（過肩摔）妳給我安靜一點啦！（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲Mazy：（過肩摔）妳給我安靜一點啦！（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲沒想到Mila不死心，又再度爬上媽媽的頭。（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲沒想到Mila不死心，又再度爬上媽媽的頭。（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲Mazy：誰來救救我啊，快來把小屁孩帶走啦！（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
▲Mazy：誰來救救我啊，快來把小屁孩帶走啦！（圖／FB帳號TheTorontoZoo）
影片分享到動物園的粉絲團後，許多網友看了都笑說：「媽媽覺得心累」、「天下的爸媽都是一樣的」、「真的是小屁孩欸」、「母老虎：我生的」、「虎媽一臉無奈」、「根本太歲頭上動土」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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