心好累！頑皮虎往頭上爬 媽伸手「過肩摔」：讓我靜一靜
當父母真的是一件不容易的事，即使是威風凜凜的老虎，也會被自家小孩給打敗！國外一間動物園裡有一頭老虎媽媽被拍到與幼虎相處時，不斷被孩子爬到頭上騷擾玩耍，而牠一臉無奈的模樣彷彿在說：「拜託誰快來把牠帶走啊！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 14:53:54
這間位在加拿大安大略省的「The Toronto Zoo」住著一對老虎母女「Mazy」以及「Mila」，由於Mazy當時只生下一胎，因次對Mila特別照顧，無時無刻母女倆都黏在一起。但偶爾Mazy也會有想獨處休息的時候。這天Mazy與Mila雙雙躺在草地上休息，Mila突然玩心大發，不停地想爬上媽媽的頭，一下子用兩隻前腳壓住，一下又從媽媽後方環抱，甚至大膽地趴在媽媽肩膀上咬牠的頭皮！
Mazy雖然不堪其擾，但由於是自己的小孩，加上也許是很想休息，只有在被咬疼的時候張嘴抗議，無奈小屁還似乎沒有收手的打算反而還變本加厲，最後Mazy也受不了，伸出左前手一個「過肩摔」，直接將孩子摔在草地上，彷彿在說：「讓我靜一靜啦！」
影片分享到動物園的粉絲團後，許多網友看了都笑說：「媽媽覺得心累」、「天下的爸媽都是一樣的」、「真的是小屁孩欸」、「母老虎：我生的」、「虎媽一臉無奈」、「根本太歲頭上動土」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）