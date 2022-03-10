工作一忙屁股黏在椅子上　忘記喝水「結石」悄悄找上門

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莊醫師在與病人討論治療方式後，透過軟式輸尿管鏡進行逆行性內視鏡腎臟內手術取出結石，手術過程沒有傷口、時間短、幾乎沒有出血以及疼痛感。
三種術式各有優缺點 依個人病況找出妥善處理方式現今尿路結石多使用體外震波碎石術、傳統硬式輸尿管鏡體內碎石術或逆行性內視鏡腎臟內手術等方式進行處理，三者各有優缺點，如體外震波碎石術雖不需開刀，但遇上結構較「頑強」的結石不容易打碎；而傳統輸尿管鏡體內碎石術，因屬於硬式輸尿管鏡、無法彎曲，對於上段的輸尿管和腎臟結石無法處理；而逆行性內視鏡腎臟內手術使用軟式輸尿管鏡，可以克服輸尿管彎曲問題，且傷口小、恢復時間快、安全性也高。
由「成因」下手 夏季為高峰期更需注意除了妥善手術治療之外，要避免結石復發，對結石成因對症下藥與預防都是要點，如痛風患者形成的結石，平時應控制體內尿酸濃度；預防上則要注意飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃重鹹食物，控制蛋白質、鈉、糖等的攝取量，避免攝取過多使尿液中鈣與尿酸增加，而讓罹患尿路結石的風險也增加。
莊德彥醫師也呼籲，再過不久就要進入初夏時分，而夏季是尿路結石高峰期，民眾記得多補充水分，每天飲水應2,000cc以上，尤其需長時間工作的職業，如廚師、公車司機，切勿為了減少上廁所次數而不喝水或長時間憋尿。
培養正確疾病觀念 預防勝於治療為促進社區民眾健康，以及預防疾病發生，恩主公醫院定期至社區開辦衛教講座，莊德彥醫師便以「尿路結石面面觀」，為民眾講解尿路結石的預防與治療方式，將正確疾病觀念帶入社區，才能有效減少疾病發生。
▲社區衛教講座「尿路結石面面觀」（圖／恩主公醫院提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53006
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