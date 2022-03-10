心臟血管支架怎麼選？　食藥署解析「常見支架用途」

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食藥署說明，球囊擴張式支架是利用球囊的擴張將其上的血管支架撐開，讓支架停留在狹窄處後，再將球囊內的液體抽掉，將球囊導管退出；自張式支架則是利用材料的記憶特性，將之輸送到狹窄處時，把支架外的保護鞘移除，讓它自行張開、固定在血管壁。這些血管支架在術後1到3個月就會被血管內膜包覆，成為身體的一部分。
塗藥支架 抑制血管再次狹窄除了上述裸支架外，另有塗藥支架可選擇。食藥署表示，塗藥支架的支架外，塗佈一層含藥聚合物，藥物在植入部位緩慢釋放，常見的藥物有艾諾莉茉斯（Everolimus）、西羅莫司（Sirolimus）及太平洋紫杉醇（Paclitaxel），主要的作用是抑制附近的血管細胞增生、降低血管再狹窄的機率。
血管支架有風險 應與醫師討論評估再執行血管支架可改善血管狹窄的症狀，但也有其風險，食藥署提醒，可能出現支架錯位、變形、再狹窄，或是感染、出血、過敏休克、死亡等併發症，且使用塗藥支架需另外考量藥物之間的交互作用。因此，須經醫師就個人病情進行溝通、評估，選擇最適合的治療方式，手術前請患者詳閱術前須知及手術同意書，充分了解自身應如何配合治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53032
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