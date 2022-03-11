新冠肺炎重症高風險　肺阻塞患者疫情期間要注意什麼？

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衛福部國健署指出，全球每10秒鐘就有一個人死於肺阻塞，台灣一年更有超過5千人因該病而死亡，但多數暴露在疾病危險因子中的人，並不曉得有此疾病。因此即便出現症狀，也無法及時察覺，更不用說就醫治療。衛生福利部桃園醫院胸腔科主任兼內科部主任李世偉表示，長期抽菸、二手菸，肺部發育不良，或暴露在充滿粉塵物、化學物等有害物質的環境，及有氣喘、氣道過敏病史，曾反覆呼吸道感染等因素，都可能造成呼吸道長期處於發炎狀態，進而分泌過多黏液導致呼吸道阻塞，並影響到呼吸換氣功能。
若為高風險族群且出現「久咳不癒、有痰、呼吸困難」等症狀，皆需儘快就醫進行進一步檢測與評估，臨床上施以肺量計檢查（Spirometer），吸入支氣管擴張劑後，用力呼氣一秒量 / 用力呼氣肺活量 （FEV1/FVC）≤ 0.7即確診為肺阻塞。李世偉主任提醒，肺部傷害不可逆，及早診斷肺阻塞並介入治療，才能有效減緩疾病發展。
擅自斷藥或調整藥量 恐增急性發作頻率
李世偉主任說，依肺阻塞情形、症狀及急性發作的次數，臨床上會分成ABCD四種，並分別給予適當治療：
A.症狀少也不常急性發作
B.症狀多但不常急性發作
C.症狀少但常急性發作
D.症狀多也常急性發作
一般會優先給予長效乙二型交感神經刺激劑（LABA）及長效型抗膽鹼藥物（LAMA），若症狀無改善再改用雙效支氣管擴張劑（LABA/LAMA）。李世偉主任強調，患者除需注意吸入劑正確使用方式，也須遵循醫囑用量。
新冠疫情未來發展不得而知，但若因不敢外出取藥而擅自停藥或用藥不規律，皆會造成病況不穩，增加急性發作頻率。而每次急性發作，肺功能可能需3-6個月才能恢復，也有高機率使肺功能急遽下降，預後相對不佳。
肺阻塞與新冠肺炎症狀不同 疫苗接種相當關鍵
部分肺阻塞患者會誤以為肺阻塞與新冠肺炎兩者症狀相似，進而懷疑自己確診或擔心確診後無法辨認，李世偉主任表示，其實此兩種疾病致病機轉大不相同。肺阻塞為肺部慢性發炎，常伴隨下呼吸道症狀，包含咳嗽、有痰、呼吸困難；而新冠肺炎是因病毒感染造成急性發炎，以Omicron病毒株為例，感染者多以上呼吸道症狀為主，如鼻塞、喉嚨痛、乾咳，與肺阻塞症狀相異。
李世偉主任分享，疫情期間患者最常問：「我會不會更容易得新冠肺炎？」答案是「不會」，唯肺阻塞患者肺部受感染較容易產生嚴重併發症，因此，完整接種新冠肺炎疫苗，包含基礎劑與追加劑相當重要。另外還有流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗也都需依建議間隔時間施打。李世偉主任提醒，從之前的研究數據中看來，Omicron致病力較其他病毒株為弱，確診者現也多以無症狀或輕、中症為主，但傳播力較強，因此民眾還是要做好防疫措施，勤洗手、戴口罩、避免前往人多的場合，積極配合指揮中心的防疫措施。
治療與日常照護兼顧 改善即病不適、防範共病發生
李世偉主任說明，肺阻塞過去常被視為「不可治」的疾病，但隨著醫學進步與藥物發展，現已可有效預防與控制，民眾面對疾病不需過度灰心，日常照護也可減緩疾病惡化與改善不適。首先，抽菸者「戒菸」是相當重要的非藥物治療方式，另外也需注意心肺功能的維持，如未來疫情升溫不便外出，患者可在家以6公尺距離為準來回行走，每天15分鐘，也有相當於到醫院做肺復健的功效。
針對常見共病如骨質疏鬆、糖尿病、心臟病，李世偉主任提醒，飲食上可藉由少攝取會讓血糖、膽固醇、血脂上升的食物，或偶爾曬曬太陽，補充鈣質及維生素D，來預防共病發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53026
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