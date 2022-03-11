最認真女主角！邱澤讚「她」表演幾乎零失誤

文淇以電影《血觀音》贏得金馬獎最佳女配角殊榮，她與邱澤首度合作演出的電視劇《生活家》，目前正在八大第1台熱播，劇中文淇飾演從小和母親相依為命，勇敢克服困難的堅強女子「邱冬娜」，她用心詮釋的演出，獲得邱澤大方肯定。邱澤透露：「我在她身上，真的看到『邱冬娜』的樣子，對我來說，她就是『邱冬娜』。」邱澤表示文淇不僅揣摩角色精準到位，在鏡頭下也十分認真，即便再累，都一定會做好功課到拍攝現場，「她的場次非常多，幾乎每天從頭到尾都是她，但她從來沒有喊累，也幾乎沒有忘詞或表演上的失誤。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-11 10:00:00
文淇坦言，「邱冬娜」這個角色，其實離自己還滿遠的，「我花了挺大的功夫，去找到這個角色。」文淇分享原本認為一個人只要努力、拚命，就一定會完成最終想要達到的目標，可是當看到《生活家》的劇本時，就了解這是不可能的，「很多人覺得生活就是要把它過得好，但是對於『邱冬娜』來說，生活是要活得下去。」
戲裡另一位受矚目的「嬌」點，就是在《步步驚心》以「若蘭」溫柔形象深植人心的劉心悠，這次她在《生活家》裡飾演文淇的冷酷上司「程帆揚」，是一個非常渴望有小孩的女強人。相對於劇中角色，劉心悠對孩子抱持隨緣的態度，「我不想要為了生小孩而生小孩，我覺得那對小孩很沒有責任感，正因為我覺得有小孩這件事是緣分，所以不一定要我自己生，我覺得可以是去領養，或者是用其它的方法。」