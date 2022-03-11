美規版新年式Toyota Mirai新增Advanced Drive與Advanced Park兩項功能

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Advanced Drive相較一般的Level 2系統更為擴大了車輛的自主駕駛範圍，例如在高速公路上系統在駕駛的允許下多了對車輛進行加、減速、切換車道及超越慢車的能力，並可設定車輛維持在固定車道或者跟隨前車動態進行跟車及切換方向，也可經由導航路線指引避免行經交通堵塞之路段，不過這套系統列為選用配備，價格為5,170美金(約14.7萬新台幣)。Advanced Park則是Limited車型的標準配備，停車時車輛會自動控制油門、煞車及轉向，檔位切換也是完全自動。
這套系統在去年美規版的Lexus LS 500h便已率先採用，由於額外配置有光達、前方長短波雷達、車側、尾部雷達及數個攝影鏡頭才得以建構出360度的全方位偵測能力，另外配合導航地圖也能在隧道的交會路口前預先偵測是否有車輛駛入，主動降低車速以防發生碰撞機會，或是進入幅度較大的彎道之前主動降低車速，確保入彎時能帶來穩定舒適的行車品質；2022年式Toyota Mirai配置有1.24 kWh鋰離子電池及三組儲氫罐，其後置馬達可提供182匹最大馬力，在燃料充足的狀態下可行駛最多647公里的續航能力，新車在美國當地售價為49,500美金起(約新台幣 141萬)。