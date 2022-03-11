肝動脈碘油化療栓塞降期治療　提高患者生活品質！

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高雄長庚醫院放射診斷科余俊彥醫師表示，肝臟是沈默的器官，大多數肝癌患者初期都沒有明顯的症狀，而臨床上遇到腹痛、腹脹、黃疸、體重減輕或是食慾不振等患者，大多已是中期或晚期肝癌。根據巴賽隆納肝癌分期系統，透過分析腫瘤的大小、數量、患者健康狀況，以及肝功能狀態，將肝癌分成0期（極早期）、A（早期）、B（中期）、C（晚期）以及D（末期），對應不同的期別與狀況則使用不同的治療方式。
肝動脈碘油化療栓塞 提升肝癌治療效果
余俊彥醫師說明，肝癌的治療方式主要分為根除性治療及非根除性治療兩種，而根除性治療像是電燒、肝臟移植以及手術切除等，患者平均存活率可達60個月以上，是最直接有效的治療方式；但有時會因為病灶分佈不均或是體積太大，接受根除性治療可能導致病患承受過高的手術風險，此時多半會使用非根除性治療輔佐，像是肝動脈栓塞、全身性化療或免疫療法等治療，讓腫瘤縮小或是降期以利於轉換使用根除性治療。
余俊彥醫師補充，目前健保給付的肝動脈碘油化療栓塞，除了是中期肝癌患者第一線的治療選擇外，也屬於降期治療的一種。由於肝臟與一般器官不同，有肝動脈與門靜脈兩套血液供應系統，依照腫瘤的特性來說，其生長需要氧氣與養分，所以癌細胞特別喜歡吸收肝動脈提供的血液，因此透過栓塞治療將化療藥物搭配碘油，送進肝動脈的血液當中，進而直接被腫瘤吸收，達到腫瘤壞死的治療效果。
跨科別癌症治療 提升肝癌患者治療成效
余俊彥醫師呼籲，目前肝癌治療方式多元，許多醫療院所對於癌症治療，也積極籌組跨科治療團隊，透過多科系專業討論，替患者擬定完整的治療建議，提高治療成效，另提醒患者不要因為癌症而喪失鬥志，保持良好生活、飲食作息，積極配合醫師醫囑，才能有效穩定控制病情，擁抱幸福人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53057
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