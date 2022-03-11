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肝動脈碘油化療栓塞降期治療　提高患者生活品質！

肝動脈碘油化療栓塞降期治療　提高患者生活品質！
肝動脈碘油化療栓塞降期治療　提高患者生活品質！

健康醫療網

2022-03-11 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】60歲的王大哥因工作需要，經常在外喝酒應酬，近期常覺得腹部脹痛，美食當前都不想吃，甚至沒有任何食慾。原本壯碩的體型最近逐漸消瘦，甚至腹痛情況沒有改善，經家人陪同到醫院求診，檢查後發現他的肝臟竟有4顆3-5公分的腫瘤，無發現其他遠端轉移的狀況，判定屬於中期肝癌。由於腫瘤數量多且分散於肝臟左右兩葉，無法進行手術切除，而肝臟移植也不符合標準，最後透過跨科別醫師團隊合作，與病患及家屬充分溝通後，決定安排漸進式的「肝癌降期治療」，先使用健保給付的肝動脈碘油化療栓塞治療，腫瘤壞死後再搭配手術切除病灶，使復發機率降低，目前患者病情穩定。

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肝癌初期並無明顯症狀　發現時多已是中晚期

高雄長庚醫院放射診斷科余俊彥醫師表示，肝臟是沈默的器官，大多數肝癌患者初期都沒有明顯的症狀，而臨床上遇到腹痛、腹脹、黃疸、體重減輕或是食慾不振等患者，大多已是中期或晚期肝癌。根據巴賽隆納肝癌分期系統，透過分析腫瘤的大小、數量、患者健康狀況，以及肝功能狀態，將肝癌分成0期（極早期）、A（早期）、B（中期）、C（晚期）以及D（末期），對應不同的期別與狀況則使用不同的治療方式。

肝動脈碘油化療栓塞　提升肝癌治療效果

余俊彥醫師說明，肝癌的治療方式主要分為根除性治療及非根除性治療兩種，而根除性治療像是電燒、肝臟移植以及手術切除等，患者平均存活率可達60個月以上，是最直接有效的治療方式；但有時會因為病灶分佈不均或是體積太大，接受根除性治療可能導致病患承受過高的手術風險，此時多半會使用非根除性治療輔佐，像是肝動脈栓塞、全身性化療或免疫療法等治療，讓腫瘤縮小或是降期以利於轉換使用根除性治療。

余俊彥醫師補充，目前健保給付的肝動脈碘油化療栓塞，除了是中期肝癌患者第一線的治療選擇外，也屬於降期治療的一種。由於肝臟與一般器官不同，有肝動脈與門靜脈兩套血液供應系統，依照腫瘤的特性來說，其生長需要氧氣與養分，所以癌細胞特別喜歡吸收肝動脈提供的血液，因此透過栓塞治療將化療藥物搭配碘油，送進肝動脈的血液當中，進而直接被腫瘤吸收，達到腫瘤壞死的治療效果。

跨科別癌症治療　提升肝癌患者治療成效

余俊彥醫師呼籲，目前肝癌治療方式多元，許多醫療院所對於癌症治療，也積極籌組跨科治療團隊，透過多科系專業討論，替患者擬定完整的治療建議，提高治療成效，另提醒患者不要因為癌症而喪失鬥志，保持良好生活、飲食作息，積極配合醫師醫囑，才能有效穩定控制病情，擁抱幸福人生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53057

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