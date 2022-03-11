來啊！輸贏長短呀 ─ 「The American Dream」再破紀錄！

我是廣告 請繼續往下閱讀
金氏世界紀錄中世界最長的汽車「The American Dream」在經過兩年多的修復，終於完工，修復後車長略微增長，在經過認證後，再次登上世界最長汽車寶座。
最初由汽車訂製專家Jay Ohrberg在1986年打造的「The American Dream」，是以一輛Cadillac Eldorado為基礎打造，但它的維護成本實在太高，一度被棄置到斷成兩段，終於在2019年由收藏家Michael Dezer購入，並提供資金展開修復工程，但受到武漢肺炎疫情影響，原定2021年完工的「The American Dream」，直到2022年才宣布完工。並且重新交由金氏世界紀錄認證單位進行認證，最終車長為100英尺又1.5英吋，相當於30.54公尺，比原先略長了1.5英吋，全車共有26個輪胎，並在前後各配置一具V8引擎驅動車輛，車內最多可乘載75人，全車最受注目的應該是車尾設有一座迷你高爾夫球果嶺、微泳池與一座可以承重5,000磅重量的微停機坪，車內的按摩浴缸也重新升級，初估共花了約25萬美元才完成這項修復工程。
這輛世界最長的汽車，將會在美國佛羅里達州奧蘭多市郊的 Dezerland Park 汽車博物館中展示。