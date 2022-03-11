被世界看見！百靈佳殷格翰Grass Roots支持計畫6團隊獲選

我是廣告 請繼續往下閱讀
百靈佳殷格翰總經理邱建誌說明，研發路上既燒錢又耗時，公司每天投入兩億七千萬研發，且新藥把關越來越來越嚴格，公司單打獨鬥可能性低，因此不斷尋求各地人才一起努力，台灣是第八個引進「Grass Roots支持計劃」的國家，希望能替台灣增加曝光機會，並引進技術嘉惠台灣生醫界。
邱建誌指出，本次計畫在2個月內就募集到169件報名專案，半數為新興技術、平台技術、數位健康類別，顯現出台灣領先全球的高科技產業。此外，癌症研究及纖維化的案件占比亦高，印證台灣的生醫研究方向蓬勃且多元，「我們成功的讓世界看見台灣研發能量既深厚且廣闊」。
經過百靈佳殷格翰總部創投、跨界研究團隊與商業發展團隊評選，此次獲選團隊包含中國醫藥大學佘玉萍副教授團隊、台北醫學大學與清華大學「器官晶片/替身醫療」團隊、台灣大學藥理學研究所楊鎧鍵醫師團隊、安基生技新藥股份有限公司、何志煌博士、捷絡生物科技股份有限公司，總計6組。
中國醫藥大學生物醫學研究所副教授佘玉萍分享，許多癌症都會轉移，造成病人預後較差，不論是肺癌、胰臟癌、食道癌等都有共同轉移機制，因此團隊研發出小分子標靶抑制劑，抑制轉移發生，並發現這類機制對於號稱「癌王」的胰臟癌更為重要，在治療效果、安全性都表現良好。
佘玉萍坦言，小分子藥物溶解度不佳，團隊耗費很多時間研究，後來在工研院協助下，才找到最佳溶解試劑，她也透露，最重要的是百靈佳殷格翰的「Grass Roots支持計劃」提供專家會談，給予團隊許多寶貴意見，幫助了解藥物研發考量與推動至臨床問題，未來團隊將持續努力，盼能通過臨床試驗後，用於臨床嘉惠病人。
台灣大學藥理學研究所副教授、台大醫院心臟內科主治醫師楊鎧鍵說明，起初團隊針對心臟衰竭病人，希望能找到新的藥物與治療方向，心臟衰竭病人容易有嚴重纖維化狀況，目前並無藥物能抑制心臟纖維化發生，因此團隊持續研究，希望透過抑制造成器官纖維化疾病小分子的配適體藥物，持續與相關單位、藥廠等合作，推動臨床藥物發展。
「科學上困難一定會有！」不過楊鎧鍵認為，研發過程漫長且充滿挑戰，但也收穫良多，後續更難的是面對專利與商業等考量，「Grass Roots支持計劃」可幫助團隊提升可見度，有人看見就會有更多合作機會，另百靈佳殷格翰具有許多藥物開發、專利申請等經驗與建議，都能實質幫助團隊。
安基生技新藥股份有限公司執行長暨總經理黃文英提到，公司本來就專注研發小分子新藥，針對特發性肺纖維化開發的HDAC6專一抑制劑，目前看到可降低發炎、比較不會產生基因毒等效果，不過「新藥路還是很長」，團隊會繼續研究，把價值發揮最大化。
談及「Grass Roots支持計劃」，安基生技新藥股份有限公司處長王佳蕙感謝計畫提供專家支持，讓團隊能夠諮詢，傳承專家經驗，幫助團隊更快進入臨床。黃文英也補充，當時感覺「受寵若驚」，15位專家不僅仔細與團隊交流給予建議，也讓團隊更了解未來若要授權有何要點，尤其百靈佳殷格翰具有經驗，期望可以後續可以保持交流，走向國際。