《甄嬛》女星閃婚代價慘痛！沉寂10年「近照走樣認不出」
38歲大陸女星斕曦在《後宮甄嬛傳》演活個性溫柔端莊，骨子裡又帶著驕傲的小主「沈眉莊」，受到許多觀眾歡迎，過了10年，斕曦發展平平，沒有其他女星來的順遂，甚至已經開始演婆婆的角色，近日她的一組照片飄出成熟韻味，粉絲難以接受直喊「大崩壞」。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-12 18:30:00
斕曦當年在拍《甄嬛》的時候，對事業極富企圖心，導演鄭曉龍試鏡時對她很滿意，但就是覺得斕曦長了虎牙有點可惜，有點太俏皮了，和眉姐姐的氣質不搭，斕曦心想這個角色不能錯過，花1個月的時間，跑醫院十多趟把虎牙磨平，這份決心讓她爭取到「沈眉莊」，播出後斕曦也從默默無名的新人一炮而紅。
可惜斕曦在當紅之際，毅然決然奉子成婚，嫁給音樂才子程祥，斕曦產後胖到75公斤，戲路受限許多，她曾在節目上道出無奈心聲，《甄嬛》爆紅後從不缺劇本上門，斕曦以為：「生個孩子停1、2年關係不大，因為之前來找的戲很多。」沒想到演藝圈競爭激烈，市場淘汰演員是很快的，「確實現實會狠狠的打我的臉。」
如今斕曦除了拍戲，也有一部分重心放在業配，近日她現身拍攝帶貨影片，因為妝髮過於成熟，粉絲幻滅說「姐咱找一個自己的形象設計行不」、「眉姐姐妳真的沒有老成到符合這種打扮啊」、「剛看第一眼以為是哪位阿姨」，不過也有網友覺得自然就是美，「姐姐打扮得很優雅啊」、「一看是真沒有醫美過」、「本人漂亮就好了」。