乾癬保養秘技大公開！　皮膚症狀與共病管理缺一不可

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鐘文宏部長說明，一年四季，乾癬患者所需的產品都不同，尤其氣溫呈現兩個極端的夏季和冬季，更應特別注意保養方法。以冬季為例，許多乾癬病友容易有冬季癢，因此保養品應該注重保濕功效，而塗抹順序也是很多人出錯的地方。鐘文宏部長強調，任何的乳液產品必須在外用藥膏塗抹後再使用，才能讓患部保持最佳的治療與保濕效果。
此外，許多乾癬患者經常過度清潔或零清潔，但無論四季，只要水溫不要過高，患部都應適度清潔、保持乾淨的狀態，原則上以水溫不超過40度即可，因此冬季若患者想要也可以適當的泡澡、泡溫泉。至於洗臉、洗頭用的產品則應選擇中性溫和的洗劑，降低對皮膚的刺激性、減少過敏。
皮膚保養和飲食控制還不夠 當心持續發炎釀共病
當然，除了平常好好保養，緩解皮膚病灶帶來的難受，持續治療和用藥也很重要。臺北醫學大學附設醫院皮膚科林明秀主任表示，乾癬無法單靠飲食去管理，需要搭配藥物雙管齊下才能控制體內的發炎。尤其乾癬不只影響會皮膚，若沒有積極治療，還可能導致心臟病、糖尿病、乾癬性關節炎等共病出現。
尤其很多患者誤以為皮膚症狀消失就可自行中斷治療，但此舉反而會導致體內繼續發炎，陷入疾病惡化的風險。鐘文宏部長說明，現今的乾癬治療已經進入到生物製劑治療的時代，若病況嚴重或難以控制，或屬於中重度的乾癬患者，可考慮此項新選擇。醫師會透過體表面積(BSA)、乾癬面積和嚴重度指數(PASI)等不同工具判斷乾癬患者的嚴重程度，若符合健保署規範即可申請健保給付。
乾癬病人能否施打新冠肺炎疫苗？醫：建議施打，惟少部分用藥需調整
除了持續用藥來對抗乾癬之外，2022年新冠肺炎疫情仍然是熱門話題。許多新聞報導施打新冠疫苗後的死亡個案，而乾癬患者也會擔心施打疫苗是否會與自身用藥衝突。到底乾癬患者能否施打疫苗呢？對此，林明秀主任表示，基於保護原則，建議所有乾癬患者都盡快完成接種，增強身體的保護力。針對使用生物製劑的乾癬患者，施打新冠肺炎疫苗無須調整劑量；至於使用口服藥的病人則應視藥物成分而定，例如Methotrexate就應先暫停一周的用藥。因此，患者在施打前都應先向主治醫師諮詢確認。
更多資訊可上台灣乾癬協會《好癬聽你的 乾癬這樣治》衛教影片https://www.youtube.com/user/psoatorgtw/videos
以上衛教資訊由台灣諾華協助提供
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53056
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