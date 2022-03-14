乾眼中心助攻治療乾眼新策略！專家指：鎖住淚水靠這招！

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梁章敏醫師表示，淚水可不只能維持眼睛濕潤，其同樣是眼睛重要的保護關鍵，能抑制與洗刷附著的病毒與細菌。但是在新冠肺炎疫情下，民眾外出必須長時間戴口罩，若配戴口罩的方式不正確，吐氣時氣流容易往上衝，就像大風不斷吹著眼睛，眼淚蒸發速率會加快，不知不覺提高乾眼症發生風險。
恢復眼睛鎖水保護功能、保持濕潤 關鍵在刺激黏蛋白生成
提及乾眼症的成因，梁章敏醫師依亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society，簡稱ADES)於2020年提出的最新ADES乾眼症共識指出，罹患乾眼症的重要因素在於淚膜不穩定。淚水附著在眼表上，由外而內可分為油脂層、水-黏液層(混和水分與黏蛋白等眼淚重要物質)，只要任何一層不穩定，都有可能導致乾眼。而自體免疫疾病、老化、部分慢性病藥物、長時間觀看螢幕等，都是引發乾眼症常見因子，加上新冠疫情緣故，長時間配戴口罩吐出空氣加快眼表水分蒸發，對乾眼症病患更是雪上加霜。
亞洲乾眼症學會也提出，針對不同類型乾眼症，應根據患者的乾眼症類型對症下藥，治療效果會較全面，「簡單而言，就是缺什麼補什麼」，梁章敏醫師進一步說明：「也提醒長期需要盯著電子螢幕的上班族，乾眼的原因可能就是黏蛋白不穩定引起的『濕潤度缺乏型乾眼症』」。建議選擇可以恢復黏蛋白穩定度的新型促進淚液分泌眼藥水，補充淚水的同時，也刺激黏蛋白生成，讓眼睛恢復鎖水功能，達到開源也節流的效果，舒緩乾眼症效果也會更好。
梁章敏醫師提到，臨床中曾治療1名35歲乾眼症病患，職業是專業導演，每天觀看螢幕最長高達12小時以上，長期受到乾眼症困擾，曾就醫使用傳統人工淚液，但自覺舒緩效果不佳，在自己門診中藉由乾眼治療中心檢查，利用新型促進淚液分泌眼藥水搭配脈衝光治療瞼板腺，研究發現新型促進淚液分泌眼藥水，可能通過脂質和淚液分泌促進脂質層的擴散，從而增加淚膜脂質層的功能，乾眼症乾燥與疼痛等病徵明顯緩解。
乾眼中心新科技協助檢查乾眼更全面 及早治療以免視力受損
▲乾眼中心具完整設備可全方面評估患者合適治療與預後
乾眼症檢查可以更周全！梁章敏醫師說明，傳統檢查乾眼症因設備較缺乏，許多檢查容易發生誤差，也就影響治療效果，隨著科技進步與新設備出現，陸續有眼科診所設置乾眼症中心，利用不同檢測儀器，可以分析淚水穩定度、發炎物質濃度、瞼板腺分泌狀況，也能檢驗眼球各部位細胞與神經健康情形。
梁章敏醫師呼籲，當眼睛容易發生乾澀勞累、有異物感、發癢刺痛等症狀，最好趕快就醫檢查是否罹患乾眼症，藉由適當治療，能舒緩症狀避免持續惡化，如果未能及時治療，恐怕陷入負面循環不斷惡化，最嚴重眼睛表面出現傷疤，讓視力永久受損，因此及早檢查趁早治療，才能保護自己的靈魂之窗。
梁章敏 醫師
現爲奧斯卡眼科中心醫師
前三軍總醫院眼科部主任
國醫航太及海底醫學研究所指導教授
參考資料
- 臺北市立聯合醫院《眼淚的重要-淺談乾眼症》https://tpech.gov.taipei/mp109181/News_Content.aspx?n=80359412498D4193&s=3A33D766DC25B570
- 2020 ADES亞洲乾眼症學會乾眼症共識 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423530/
- Eye & Contact Lens; Volume 47, Number 6, June 2021; 317:322
- J Ophthalmic Vis Res 2021; 16 (1): 103–112
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53041
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