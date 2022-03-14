手機滑不停恐是成癮！　４招改善過度沉迷

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衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科醫師吳孟寰表示，過度沉迷於手機網路電玩對兒童青少年的身心健康、家庭及人際關係有不良的影響，造成孩童作息不正常、白天精神不濟、上課無法專心、忽略課業及現實的人際關係。
了解使用手機用途 家長應先持同理態度
吳孟寰醫師建議，家長先試著表達對使用手機的用途為何，肯定好的部分，以支持、同理的態度，讓孩子感覺到被關心，再用開放式的問句，慢慢增加他們想改變的動機，一同思考面對高危險情境應如何用適當的方式來因應；其他策略包含：限制每天使用時間，設定休息的時間，與孩童一起規畫生活與玩遊戲時間，協議將重要事情做完後才可玩手機，與孩童從事共同的休閒活動。
改變手機成癮 可遵循四方法
吳孟寰醫師表示手機遊戲（手遊）因隨手可得，加上手機多搭配網路吃到飽方案，不受時間地點的限制，常讓人無法自拔地使用。若出現手機成癮的狀況，且難以改變，建議應就醫評估與接受治療。
若發現自己手機成癮，以下是簡單的因應之道：
（一）訂定「不使用智慧型手機」的時間：自己設定不使用手機的時間（例如：吃飯時不看手機、拜訪朋友聊天時不看手機等），或者某個時段僅使用手機的電話功能，把常用的網頁瀏覽、信件或訊息讀取關掉。
（二）設定「使用智慧型手機」的場地：例如在臥室不使用手機，開車、騎車時不用手機。
（三）將手機放得比較遠：盡量不將手機放在手上，而放在包包裡、或較不易拿取的口袋裡。
（四）設定看手機的頻率：5～10分鐘看一次手機太過頻繁，可設定從15分鐘看一次，慢慢延長到30～60分鐘以上才看一次。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53064
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