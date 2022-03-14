孩童檢查出脂肪肝！「預防醫學」從小做起

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兒科沈俊明主任表示，「脂肪肝」是肥胖常見的合併症，過去常被認為是大人才有的肝臟問題，但是在西化飲食習慣如速食、油炸食物、手搖杯飲等影響後，兒童肥胖逐漸盛行。
國內學齡兒童約每4人就有1人體重過重，其中有一半以上的人容易有脂肪肝，除了肥胖外，脂肪肝也與高血糖、胰島素阻抗、高血脂有關，脂肪肝因此成為不可忽略的健康問題，台灣兒童脂肪肝盛行率高達14%，等同每7位兒童就有一位脂肪肝症狀。
脂肪肝小心惡化 健康檢查知狀況
沈俊明主任進一步指出，脂肪肝疾病初期不會有明顯不適，但是隨著脂肪肝惡化成肝硬化，可能會出現食慾不振、疲勞、腹痛、腹脹等症狀，嚴重會導致腹水、意識混亂、甚至引起休克死亡。
脂肪肝必須要靠肝臟超音波檢查與肝功能檢測來篩檢，因此當孩童體重過重且有脂肪肝時，應儘早就醫治療，透過飲食控制、運動與減重，持續3到12個月後，才能有效改善肝功能與組織學變化，並可減輕脂肪肝的影響。
兒童健康評估 應找專業醫師
董水義主任表示，兒童的生理結構及疾病型態與大人不盡相同，特別是體質、免疫力等各方面的發育均未臻成熟，家長除了提供完善的生活條件、適當的營養運動狀況外，更應關注兒童的生長狀況。
目前國民健康署已提供未滿7歲兒童免費健康檢查，針對生長與發展等評估檢查，讓爸媽及早知道兒童狀況並提早治療，協助父母解決寶貝在生長發育上的問題，並為孩子身心健康把關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53065
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