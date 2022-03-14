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孩童檢查出脂肪肝！「預防醫學」從小做起

孩童檢查出脂肪肝！「預防醫學」從小做起
孩童檢查出脂肪肝！「預防醫學」從小做起

健康醫療網

2022-03-14 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】阿強今年13歲就讀國中二年級，體格相當健壯，平日三餐飲食也都很正常，因父親每年都接受公司安排到醫院健康檢查，父親就帶著阿強一起到嘉義長庚接受健康檢查，經詳細檢查後，居然發現有脂肪肝症狀，經醫療團隊評估後協助飲食調理，並接受定期追蹤檢查，以避免衍生相關肝臟疾病。

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飲食西化多疾病  過重導致脂肪肝

兒科沈俊明主任表示，「脂肪肝」是肥胖常見的合併症，過去常被認為是大人才有的肝臟問題，但是在西化飲食習慣如速食、油炸食物、手搖杯飲等影響後，兒童肥胖逐漸盛行。

國內學齡兒童約每4人就有1人體重過重，其中有一半以上的人容易有脂肪肝，除了肥胖外，脂肪肝也與高血糖、胰島素阻抗、高血脂有關，脂肪肝因此成為不可忽略的健康問題，台灣兒童脂肪肝盛行率高達14%，等同每7位兒童就有一位脂肪肝症狀。

脂肪肝小心惡化  健康檢查知狀況

沈俊明主任進一步指出，脂肪肝疾病初期不會有明顯不適，但是隨著脂肪肝惡化成肝硬化，可能會出現食慾不振、疲勞、腹痛、腹脹等症狀，嚴重會導致腹水、意識混亂、甚至引起休克死亡。

脂肪肝必須要靠肝臟超音波檢查與肝功能檢測來篩檢，因此當孩童體重過重且有脂肪肝時，應儘早就醫治療，透過飲食控制、運動與減重，持續3到12個月後，才能有效改善肝功能與組織學變化，並可減輕脂肪肝的影響。

兒童健康評估  應找專業醫師

董水義主任表示，兒童的生理結構及疾病型態與大人不盡相同，特別是體質、免疫力等各方面的發育均未臻成熟，家長除了提供完善的生活條件、適當的營養運動狀況外，更應關注兒童的生長狀況。

目前國民健康署已提供未滿7歲兒童免費健康檢查，針對生長與發展等評估檢查，讓爸媽及早知道兒童狀況並提早治療，協助父母解決寶貝在生長發育上的問題，並為孩子身心健康把關。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53065

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