痘痘怎麼擠？頭頂的怎處理？醫指成功擠破２關鍵！

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曾奕騰醫師表示，首先需先釐清民眾和醫師所說的痘痘為何，若以能擠出東西作為標準，同樣都是紅腫膿泡，未必是民眾所期待能擠出東西的「真痘痘」，常見可能包括出現機率較高的毛囊炎、嚴重的細菌感染、黴菌感染等，這些都有可能形成像痘痘的外觀，但未必能擠出東西，而若擠不出東西，民眾往往又會硬擠，也就容易形成更嚴重的傷口。
真的符合民眾能擠、擠得出東西需求的，在醫學上稱為「痤瘡」，也就是民眾所期待的「真痘痘」，這種痘痘常見好發於臉部、頭皮、上臂、背部等，形成主要有４大要素，包括角質增生、油脂分泌、痘痘菌、人體產生發炎反應。而最最關鍵的，在於有無粉刺，其外觀白白的，是一種角質混合油質形成的阻塞物，也就是民眾擠痘痘時所期望擠出的東西。而長在頭上的，通常發炎程度較為嚴重，且此處為神經敏感區域，真皮層也較厚，容易形成堆積，因此往往較痛也不容易擠出。
亂擠痘痘問題多，頭頂的嚴重恐永久局部落髮！
曾奕騰醫師表示，若無消毒工具，用手擠或一般針具刺破，或是擠錯痘痘，相當容易形成更進一步的細菌感染或更嚴重的發炎，原本只有一種細菌引起發炎的痘痘，易形成多種細菌感染。而若真的是痘痘，在未形成或製造出痘痘的引流出口時硬擠，也會使得痘痘無法往外破開，反而是在內部的增皮層甚至更深，讓範圍擴大。這也是為什麼大多情況民眾擠完都會有明顯的腫脹。而不光是頭頂，難擠的痘痘民眾往往會用更大的力氣擠破，若形成傷口嚴重的話更可能近一步形成蜂窩性組織炎。民眾最忌諱的落髮也可能出現，形成局部落髮，待後續發炎反應消退、細胞修復後大多會長回，但若情況嚴重甚至形成疤痕，也可能造成永久性的傷害，也就是永久性的局部落髮。
考量辨識、器具、技術，大痘痘、常客痘醫師處理為佳！
曾奕騰醫師建議，民眾如遇痘痘還是尋求醫師協助為佳，避免亂擠形成不必要的麻煩，特別是較大較嚴重的痘痘，考量的包括痘痘辨識、器具使用及消毒、以及執行技術，而若會一直長痘痘者，醫師也會提供相關藥物避免不斷增長，這些都比民眾自行處理來得佳。
一般而言，會使用外用抗生素藥膏或凝膠、過氧化苯等氧化劑凝膏，若效果不佳則考慮短期口服抗生素，降低發炎反應。若真的相當嚴重則會用引流手術，將發炎物質引流出來降低發炎，也就是民眾所期待的「放它出來」。而嚴重或反覆不斷發炎長痘痘者，則會考慮是否以口服A酸治療，可減少油脂及角質生成，並有抗發炎效果。有雄性禿的患者往往出油量也較高，痘痘的發生率也會比較高，就會建議從雄性禿的治療著手以控制油量，如雄性禿相關的口服用藥。
痘痘怎麼擠比較好？醫指成功擠破２關鍵！
不過要民眾不擠痘痘也很難，曾奕騰醫師表示，若真的要擠，雙手和針具一定要清潔，先以肥皂清洗或用酒精消毒，並避免隨便一個縫衣服的針具，應以清潔痘痘相關的針具進行，以避免針具上的其他如生鏽等情況形成不可預期的問題。
民眾擠痘痘通常都是在有東西破開時停手，但若擠半天擠不開時，通常已形成更嚴重的傷害，這自然應避免。因此醫師建議真的要擠，時機也要抓對，擠痘痘的關鍵時機在於成熟，也就是看得到白頭、粉刺、且有個肉眼可見的細微開口，這樣的痘痘稍稍用力便可擠破，若沒有變白、沒有開口、稍出點力沒有破，則代表時機尚未成熟，便不建議擠，好的東西值得等待，硬摘的果實不會甜，應靜待成熟為佳。前提是，這是正期待能擠出東西的「真的痘痘」，也就是痤瘡。
防範痘痘、頭頂長痘，醫：注意清潔很重要！
在防範痘痘方面，曾奕騰醫師指出，除了作息不正常是常見關鍵，頭頂容易長痘痘的族群，多半容易流汗、出油，又或是長時間戴帽子、工作通勤等需要帶安全帽，而安全帽沒清自然也容易長。另外，臨床上也發現抽菸和長痘痘有所關連，當中的化學物質容易促進身體發炎，醫學上觀察到抽菸者長痘痘的機率比一般人來得高。
因此醫師建議應盡可能作息規律，抽菸者盡量避免抽菸。清潔也重要，頭雖然未必需要每天洗，若較不會出油者，兩三天洗一次是可接受的，但容易出油者，一天下來頭就會油的族群就應每日洗頭。並盡可能不要帶帽子把頭皮悶住、出汗，機車族安全帽非戴不可，但同頂內裡避免長期久戴，建議可選用或增設能夠更換的內裡，在和生活便利取得平衡下１周清更換或洗一次，或最久１個月一次。如此便可有效避免痘痘不斷增長。
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