特企／《星之夢幻島》全新社交玩法　演奏系統共譜冒險！

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官方本次特別打造了全新的社交玩法「演奏系統」，讓玩家能夠在遊戲中，演奏各式各樣的樂曲，無論是獨奏還是合奏，都能給玩家帶來不一樣的體驗，玩家甚至可以透過下載連結的方式，來製作樂譜，在遊戲中演奏自己喜歡的歌曲，並與好友一同分享。除此之外，「演奏系統」也有每日任務，透過委託人的要求，演奏歌曲完成任務，即可獲得隨機稀有獎勵。
多樣時裝 隨你搭配
在卡巴拉你可以透過破解任務、尋找寶箱，或是強化裝備來解鎖更多裝備外觀，最有趣的是，裝備的外觀可以根據玩家的喜好，調整成喜歡的配色，就連坐騎也都可以變色！
最值得一提的是，卡巴拉中有許多寶箱散落在世界各處，每個地圖中包含了一個金寶箱跟四個普通寶箱，每個金寶箱中都含有稀有道具，相當考驗玩家對於地圖的熟悉程度，玩家也可以組團尋找，探索世界的奧妙，根據相對應的道具合成，還可以獲得特殊的時裝，成為卡巴拉的時尚大師！
變身咪嚕 來場派對
體驗成為咪嚕的感覺！在「咪嚕派對」中，所有玩家將化身成精靈咪嚕，進行一場大型淘汰賽，每位玩家皆有五個生命值，將對手推向指定區域可使對手損失一個生命值，當生命值歸零時即淘汰，而在限定的時間內存活到最後的玩家，即可獲得卡巴拉藍晶和扭蛋金幣。
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