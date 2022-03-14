特企／永鑫能源攜手知名YouTuber　一起著色愛地球

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用影像記錄親子生活點點滴滴的鳥先生與鳥夫人，與雙寶（輪輪和波波）在觀看動物頻道時，看到北極熊覓食的畫面，大兒子輪輪便愛上了可愛的北極熊，鳥夫人馬上進行機會教育：「輪輪很幸福，有一個安全舒適的家，但是全球暖化，冰山都融化了，北極熊住的地方越來越小，只好跑到人類住的地方，回不了自己的家。」在了解北極熊的故事後，輪輪與波波便迫不及待地拿起色筆，幫北極熊的家著色並送上祝福。兩個寶貝現在也都會記得隨手關燈，也提醒爸爸和媽媽去北極熊候車亭時記得一起坐公車去，才可以節能減碳！
盧小桃的小太陽戰隊 素材再利用全力護送北極熊回家
親子圖文部落客盧小桃善於使用文字和插畫紀錄生活，溫暖的文字和有趣的Hashtag深受粉絲喜愛。她也分享與兒子（陛下、里長伯）感人、可愛的互動，在陛下看見因為冰川融化，僅能坐在小小浮冰上的北極熊照片難過的說：「牠看起來好孤單，好可憐喔。」時，盧小桃便和兒子說明節能減碳的重要性，並發揮巧思，鼓勵他蒐集勞作剩下的廢棄物，將其回收再利用變身成為複合媒材，裝飾著色比賽圖稿，如此一來便可減少垃圾，一點一滴的為被迫離開家園的北極熊，搭起一條回家的道路。
寶貝動手玩創意 著色傳愛做公益
眾多親子YouTuber熱情響應，並表示優勝者小朋友可得到印製著他們的獲獎作品的專屬提袋，非常有意義。永鑫能源舉辦『#送北極熊回家』著色比賽，不僅讓因疫情減少出門的小朋友在家不無聊，也進行了環境教育的推廣、宣導節能減碳的重要性。此次著色比賽共分為幼兒園組及國小組，歡迎民眾前往永鑫能源官網活動頁面（https://bit.ly/送北極熊回家著色比賽）報名並下載著色圖稿，並在活動期間2022年3月4日至4月1日將作品郵寄繳件，得獎名單將於４月15日公佈，優勝作品將在「世界地球日」4月22日起於台北市頂好市場（龍門廣場）候車亭公開展出。另可得到豐富獎品：專屬客製著色畫作轉印提袋、I AM 拼圖我是北極熊、LaQ白老虎與北極熊立體拼圖積木等。同時，永鑫能源也將以優勝者的名義捐款給Polar Bears International公益組織（將寄送電子捐款感謝狀給優勝者）。歡迎喜愛畫畫的小朋友報名參加，發揮創意，彩繪北極熊與地球美好的未來，一起送北極熊回家！