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「國寶影帝」邀約《夫婦世界》渣男　上演《斷背山》情節

▲朴海俊希望能再和前輩崔岷植合作。（圖／車庫娛樂）
▲朴海俊希望能再和前輩崔岷植合作。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-15 12:30:00

韓星朴解浚（前譯：朴海俊）在《夫婦的世界》飾演渣男爆紅，他聯手「國寶級影帝」崔岷植合演電影《奇怪的數學家》，先前在製作發表會上，朴解浚表示希望能再和前輩崔岷植合作，被問到想共演什麼樣的作品時，崔岷植馬上搶話：「你上次不是說想一起拍類似《斷背山》那樣的作品嗎？」朴解浚慌張說：「什麼？」讓現場哄堂大笑。

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▲《奇怪的數學家》故事動容，觀眾哭到口罩都濕透。（圖／車庫娛樂）
▲《奇怪的數學家》故事動容，觀眾哭到口罩濕透。（圖／車庫娛樂）
對於「李學成」這個人物，崔岷植認為他是對某個領域抱持著愛情而生的人，「那樣的能力在他人看來十分出色，他也因此獲得『天才』這個稱號。但他追求學問的行為卻受政治所壓抑，因此他來到了南韓，但他在這裡似乎也找不到自己的目標。從某方面來看，他是個受盡折磨的天才」。

在扮演「李學成」的過程中，崔岷植對於這人物的處境也能感同身受，他表示：「雖然我無法了解天才的內心，但我很理解無法做自己真的很喜歡的事時，那種惋惜之心，我不斷思考該如何展現『李學成』這角色的心理層面。」

《奇怪的數學家》故事敘述李學成（崔岷植 飾）是名渴求學問自由權的脫北天才數學家，他隱藏自己的身分和苦衷，在英才聚集的私立高中，以警衛身分展開新生活。李學成冷淡的態度和表情，讓他成為學生們最想遠離的對象。一名放棄數學的學生韓智宇（金東輝 飾）發現李學成的身分，要求李學成教自己數學。對於在只追求答案世界中徬徨的韓智宇，李學成教導他尋找正確答案的方法，自己也從中迎來始料未及的人生轉捩點。電影3月18日在台上映。

▲「國寶級影帝」崔岷植片中扮數學天才。（圖／車庫娛樂）
▲「國寶級影帝」崔岷植片中扮數學天才。（圖／車庫娛樂）

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