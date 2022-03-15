實惠愜意輕鬆騎 ─ PGO Zan125 ABS試騎

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Zan125延續了Bon 125的簡潔俐落風格，較為短捷的前斜板設計，起初甫見到實車時就覺得比先前官發前導宣傳照好看，沒有太多繁複的幾何造型，反而有種清爽感，車側同樣呼應整體設計語彙，僅有一道類似汽車的向上刻劃的摺線點綴，搭配類迴力鏢造型的尾燈收尾。而PGO Zan125 擁有幾項領先同級車款的設計，包括最低僅735mm坐墊高度、達728mm之最長坐墊，與260mm最寬置腳空間，都讓騎乘者有更為舒適的乘坐感，尤其735mm的座墊高對於個子嬌小的朋友特別友善，長坐墊也更便於雙載，都符合了它實惠好用的主打訴求。
而在Zan 125也延續Spring 125配置了Keyless 無鑰匙系統，利用NFC智慧鑰匙卡片感應後，即可利用旋鈕解開龍頭鎖與啟動電門，而坐墊與油箱蓋都是以按鈕方式開啟，比起過去要用鑰匙轉來轉去、一下要按下轉，一下又是直接轉到底等使用模式，完全不用擔心要開個油箱蓋去轉到坐墊開關，要打開坐墊置物卻開到油箱蓋，實在是非常便利，同時也將USB 3.0 QC連接埠設置在旋鈕下方，更便於替行動裝置充電。
Zan 125搭載了所謂Smart Engine 2.0 動力系統，可輸出10.1匹最大馬力，並同樣配有五段可調後雙槍避震器，動力輸出基本上就是順暢夠用，對於已經年過40的我來說，對於機車的動力要求並不大，倒是繼試騎Spring 125所感受到的高度舒適性，在Zan 125上也有相同的表現，而且若將後避震調至較軟的段數，在台灣這種路無三哩平的道路環境下，消彌震動之效果真是好的出乎意外，同時不會失去該有的支撐性，在宜蘭田間騎乘十分舒服愜意，比起試騎部分強調性能的車款，總是得硬梆梆的，Zan 125的設定應該更適合多數消費者的需求。
另外， Zan 125車系除了本次試騎的ABS車型外，另有配置最新VCBS 變比例連動煞車系統 (Variable Combined System)的CBS車型，與過去搭載CBS車型有所不同的是，由於Zan 125因屬經濟實惠取向，後輪未配置碟煞，若配置連動裝置，可能會因前後煞車力道不同，更為危險，所以PGO便開發VCBS 變比例連動煞車系統，以對應前跌後鼓之煞車配置，有效地分配前後煞車力道，達到平均的連動煞車效果，除了可較傳統CBS系統提高16%的煞車力度，穩定性也有所提升。
本次主打實惠科技取向的Zan 125，依舊展現PGO一貫的高CP值，在8萬元以內，提供與更高階車款相近的科技配備，讓消費者在Bon 125之外，可以有配備更好的選擇，整體表現也在水準之上，十分簡單好騎，若硬要挑剔缺點，應該就是坐墊下的行李空間，受到低車高影響，深度略顯不足，無法放置尺寸較大、如全罩或有擾流套件之3/4安全帽，使得騎乘Zan 125時，得特別挑安全帽了；除此之外，若您需要一款夠安全，便利科技足且預算有限，那Zan 125仍會是不錯的選擇。
| 車型規格
| PGO Zan 125 ABS
| 長x寬x高
| 1,840x740x1.100mm
| 整備重
| 1120kg
| 引擎形式
| 四行程 4V SOHC
| 排氣量
| 124.6 c.c.
| 壓縮比
| 10.0
| 最大馬力
| 10.1ps/8,000rpm
| 最大扭力
| 9.6Nm/6,500rpm
| 啟動方式
| 電動啟動
| 供油系統
| 電子燃油噴射系統
| 變速系統
| CVT無段變速
| 前懸吊系統
| 伸縮式
| 後懸吊系統
| 五段可調後雙避震
| 前制動系
| 180mm單向雙活塞
| 後制動系
| 165mm對向雙活塞
| 煞車系統
| 前碟後鼓ABS
| 輪胎
| 前 90/90-10／後 90/90-10
| 油箱容量
| 5.8L
| 能源效率
| 45.6 km/l
| 建議售價
| 7.98萬
同場加映：J-bubu 115文青派對
在Zan 125上市時，PGO同步推出了J-bubu 115文青派對新車色， 三款新色的代表甜點和顏色分別為：小山園抹茶-灰綠色，濃郁香醇的風味，彷彿旅行在京都的古色古香中；栗子蒙布朗-奶茶色，細緻滑順的感受，既輕盈又優雅；雲朵白乳酪-羊絨白色，雲朵般的層次，愛不釋手的純白質地，最是溫暖百搭。