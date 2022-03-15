▲ 無需 M 加持｜BMW X3 xDrive30i M Sport 已是恰到好處的家庭優選

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坦白說，在接連試駕了 4 系列 Convertible、Gran Coupé 等車型後，再回過頭來看看這回歸「正常」尺寸的雙腎型水箱護罩，心中不免還是有些對於品牌經典塑造上的感動，只需材質、細部等小幅更動就可以讓這輛小改款 X3 在車頭塑造上煥然一新；而 M 款空力套件也做了不過於浮誇的最佳示範，線條豐富、讓整體視覺更顯霸氣之餘，也保留了本車相較理性、溫和的一面。
X3 在小改款後另一個明顯變化在於燈組光型的改變，除了頭燈採用更細長的 LED 塑形之外，尾燈也將導光條設計得更為突出，搭配下方保桿設計與車頭產生了不小視覺衝突，相當有趣。
不意外地，第三代 X3 在邁入 G 世代，縱使是小改款，也依舊遵循家族化的設計手法來鋪陳座艙。在數位化的建構思維上，將中央多媒體觸控螢幕的尺寸拉抬至 12.3 吋的水準，加上儀錶也改採與自家 3 系列相同的 10.25 吋配置，或許有人會說這會讓產品彼此之間的差異性極低化，但從另一角度而論，也代表著這些科技配備已經越發成熟，使用體驗上也很好上手，再也不用額外花費時間去適應。而因應 M Sport 身份所配置的方向盤、前車門門檻與駕駛座踏板組等，也起到了畫龍點睛的效果，不會搶走本車作為家庭、機能而生的開發初衷。
X3 可以說是 BMW Group 旗下 CLAR 模組化技術平台架構的最佳代言人，4,708 x 1,891 x 1,676 mm 的車身尺碼設定加上 2,864 mm 的軸距水準，讓這輛車在看似車身體型不大的情況下，實際乘坐上卻有著比預想中還要寬敞不少的空間，我也認為這是與主要競爭對手 GLC 的最大差異點。當然，後車置物箱容積也因此受惠，在座椅上為進行任何調整的情況下就已經有 550 L 水準，4 / 2 / 4 分離傾倒機制也可以讓好爸爸視家室成員的狀況下調配出最理想的格局設定，別的不說，對於聚焦在家庭使用的車款來說，這無疑是個大加分。
同樣一如預期，X3 在小改款後，全面換裝了 48V 複合式輕油電動力，以相處到熟到不能再熟的 B48 2.0 升直四渦輪引擎為基礎，30i 加上電池動力的輔助，可供應 252 hp 最大馬力、峰值扭力也來到 350 Nm 之譜。不與以往的性能數據相比較，搭載上述配置的 X3 在靜止起步、走行間的提速都還是與其他搭載 B48 核心的車款一樣輕鬆寫意；當然，本車所提供的多模式選擇，甚至可以允許你將動力輸出的特性一舉攀至 Sport Plus 水準，這時引擎、變速箱與方向盤轉向都會相當激進敏感，但話又說回來，當你的家人在車上享受的舒適、平穩的行車旅途時，作為爸爸的你忍心將這輛車往更進一步的極限推送嗎？
值得一提的是，以往都是上車就關的怠速熄火功能，有了 48V 輕油電的機械架構輔助後，引擎啓閉之間的作動幾乎完全沒有惱人的震動可言，甚至可以說比其他同級敵手都還要優秀不少。
一直以來，與操駕、動態反應相關的處理，都不是我們每每試駕到 BMW 時所需要擔憂的事情，縱使 xDrive30i 所配置的底盤架構為舒適性的懸吊系統，X3 還是依舊保有韌度十足的反饋感受，當然，若在速度較快、抑或是山路間穿梭時，這組彈簧阻尼確實會跟不上瞬間扭矩較高的動力推送，倘若你喜歡 X3 的外型，或許更為激進的 X3 M40i 才會是你心中所要的。
論及家人，本次 X3 在邁入小改款進程後，將代號 5AU 的高階駕駛輔助系統列入標準配備，在與原先 5AT 的科技層級相較之下，偵測鏡頭從兩組擴增至三組，除了主動車距巡航、車道維持輔助等基本配備外，也將道路虛擬實境顯示功能同步導入，算是加強了這類 Level 2 半自動駕駛輔助系統的使用便利性，不過，還是不厭其煩地提醒各位使用者，這類系統僅會起到「輔助」駕駛的用途，千萬不要貪圖一時的便利而選擇不注意行車路況，否則，最近新聞上常常出現的車禍悲劇就可能會隨之降臨。
總代理汎德會選擇用 xDrive30i 這個編成來讓我們體驗小改款 X3 算是一個相當明確、聰明的做法，此編成讓本車的使用特性與其欲進攻的目標市場更為聚焦。在以優秀的空間機能為一切的前提下，xDrive30i 比起入門 xDrive20i 有著更加全面的配備，且 M Sport 空力套件的配置讓車更顯有型，綜合上述條件，X3 絕對是一輛有著鮮明產品特性的家用豪華休旅。
當然，或許當中也會有人對於運動、激進操駕有著強烈需求，加上內心那份對於獨樹一格的深切盼望，而這些，不就是M40i 、甚至是自家兄弟 X4 會出現在這市場上的目的嗎？而那，又是另外一個故事了⋯